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Зенит - Крылья Советов 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 22 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов1 : 1Зенит
      25.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит2 : 1Крылья Советов
      26.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Зенит2 : 1Крылья Советов
      27.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов0 : 2Зенит
      28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Зенит4 : 2Крылья Советов
      29.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Крылья Советов0 : 1Зенит
      13.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Крылья Советов1 : 3Зенит
      20.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Крылья Советов
      20.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов0 : 2Зенит
      29.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит1 : 3Крылья Советов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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