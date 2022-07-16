Зенит - Крылья Советов 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Крылья Советов, которое состоится 22 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 1
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 2
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|20.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 1
|20.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 2
|29.08.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0