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Тальерес - Банфилд 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур
Тальерес
Банфилд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тальерес - Банфилд, которое состоится 22 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тальерес
      Кордова
      Банфилд
      Банфилд
      Главные тренеры
      ПортугалияПедру Кайшинья
      АргентинаДиего Дабове
      История личных встреч
      24.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 12 Банфилд3 : 1Тальерес
      07.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 5 Банфилд0 : 1Тальерес
      05.01.2021 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа B. Тур 4 Тальерес3 : 2Банфилд
      15.09.2019 Аргентина - Примера Тур 6 Банфилд0 : 1Тальерес
      02.02.2019 Аргентина - Примера Тур 17 Тальерес3 : 1Банфилд
      11.02.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Тальерес1 : 0Банфилд
      25.09.2016 Аргентина - Примера Тур 4 Тальерес0 : 0Банфилд
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Годой-Крус9 17
      4 Платенсе8 16
      5 Ньюэллс Олд Бойз8 16
      6 Уракан9 16
      7 Расинг А9 15
      8 Химнасия и Эсгрима8 15
      9 Унион9 15
      10 Патронато9 14
      11 Сан-Лоренсо8 12
      12 Банфилд8 12
      13 Арсенал Саранди9 12
      14 Бока Хуниорс9 12
      15 Эстудиантес9 11
      16 Атлетико Сармьенто8 10
      17 Колон9 10
      18 Дефенса и Хустисия9 10
      19 Ривер Плейт8 9
      20 Тигре9 9
      21 Росарио Сентраль8 8
      22 Сентраль Кордова9 8
      23 Индепендьенте9 8
      24 Велес Сарсфилд9 7
      25 Барракас Сентраль8 6
      26 Ланус9 6
      27 Тальерес8 5
      28 Альдосиви9 5

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