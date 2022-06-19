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Куяба - Атлетико Минейро 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Пантанал (Куяба, Бразилия), вместимость: 42968
22 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 18-й тур
Куяба
Атлетико Минейро

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куяба - Атлетико Минейро, которое состоится 22 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Пантанал (Куяба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Куяба
      Куяба
      Атлетико Минейро
      Белу-Оризонти
      Главные тренеры
      БразилияЛуис Карлос де Оливейра Прето Пинтадо
      БразилияЛуис Фернандо Юбель
      ПортугалияАнтониу Карлос Оливейра
      АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
      История личных встреч
      24.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 28 Атлетико Минейро2 : 1Куяба
      05.07.2021 Бразилия - Серия А Тур 9 Куяба0 : 1Атлетико Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс20115428-193863,3
      2 Палмейрас1998229-133561,4
      3 Флуминенсе19104528-193459,6
      4 Атлетико Минейро1897227-173463,0
      5 Атлетико Паранаэнсе1994624-223154,4
      6 Интернасьонал1979326-203052,6
      7 Фламенго1984724-172849,1
      8 Ред Булл Брагантино1977531-232849,1
      9 Сан-Паулу19610329-212849,1
      10 Сантос1867522-162546,3
      11 Сеара19510420-182543,9
      12 Аваи20731020-312440,0
      13 Гояс2058719-232338,3
      14 Куяба1964914-192238,6
      15 Америка Минейро19631016-232136,8
      16 Ботафого19631018-272136,8
      17
      Зона вылета
      		Коритиба1955921-302035,1
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1946918-271831,6
      19
      Зона вылета
      		Форталеза19351115-241424,6
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде20281018-381423,3

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