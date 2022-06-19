Америка Минейро - Палмейрас 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Индепендьеса - Раймундо Сампайо (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 23018
22 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 18-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Америка Минейро - Палмейрас, которое состоится 22 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Индепендьеса - Раймундо Сампайо (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Вагнер Мансини
|Абел Феррейра
История личных встреч
|07.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|20.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|22.11.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|4 : 0
|05.08.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0
|09.10.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 29
|0 : 2
|22.06.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 10
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|28-19
|38
|63,3
|2
|Палмейрас
|19
|9
|8
|2
|29-13
|35
|61,4
|3
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|28-19
|34
|59,6
|4
|Атлетико Минейро
|18
|9
|7
|2
|27-17
|34
|63,0
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24-22
|31
|54,4
|6
|Интернасьонал
|19
|7
|9
|3
|26-20
|30
|52,6
|7
|Фламенго
|19
|8
|4
|7
|24-17
|28
|49,1
|8
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|7
|5
|31-23
|28
|49,1
|9
|Сан-Паулу
|19
|6
|10
|3
|29-21
|28
|49,1
|10
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22-16
|25
|46,3
|11
|Сеара
|19
|5
|10
|4
|20-18
|25
|43,9
|12
|Аваи
|20
|7
|3
|10
|20-31
|24
|40,0
|13
|Гояс
|20
|5
|8
|7
|19-23
|23
|38,3
|14
|Куяба
|19
|6
|4
|9
|14-19
|22
|38,6
|15
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|16-23
|21
|36,8
|16
|Ботафого
|19
|6
|3
|10
|18-27
|21
|36,8
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|19
|5
|5
|9
|21-30
|20
|35,1
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|19
|4
|6
|9
|18-27
|18
|31,6
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|19
|3
|5
|11
|15-24
|14
|24,6
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|20
|2
|8
|10
|18-38
|14
|23,3