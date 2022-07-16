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Дармштадт 98 - Зандхаузен 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Дармштадт 98
Зандхаузен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Зандхаузен, которое состоится 22 Июля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дармштадт 98
      Дармштадт
      Зандхаузен
      Зандхаузен
      Главные тренеры
      ГерманияТорстен Либеркнехт
      ГерманияАлоис Шварц
      История личных встреч
      11.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Дармштадт 981 : 1Зандхаузен
      03.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Зандхаузен1 : 6Дармштадт 98
      27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Дармштадт 982 : 1Зандхаузен
      19.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Зандхаузен3 : 2Дармштадт 98
      16.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Дармштадт 981 : 0Зандхаузен
      30.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Зандхаузен1 : 0Дармштадт 98
      15.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Зандхаузен1 : 1Дармштадт 98
      15.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Дармштадт 981 : 1Зандхаузен
      21.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Зандхаузен1 : 1Дармштадт 98
      17.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Дармштадт 981 : 2Зандхаузен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 0711005-03100,0
      2
      Повышение
      		Гамбург11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ян11002-03100,0
      4 Санкт-Паули11003-23100,0
      5 Фортуна11002-13100,0
      6 Зандхаузен11002-13100,0
      7 Кайзерслаутерн11002-13100,0
      8 Хайденхайм11001-03100,0
      9 Хольштайн10102-2133,3
      10 Гройтер Фюрт10102-2133,3
      11 Нюрнберг10012-300,0
      12 Арминия10011-200,0
      13 Ганновер 9610011-200,0
      14 Магдебург10011-200,0
      15 Ганза Р10010-100,0
      16 Айнтрахт Б10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Дармштадт 9810010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ10010-500,0

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