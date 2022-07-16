Дармштадт 98 - Зандхаузен 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Зандхаузен, которое состоится 22 Июля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Зандхаузен
Зандхаузен
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Алоис Шварц
История личных встреч
|11.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|03.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|1 : 6
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|19.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|3 : 2
|16.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|1 : 0
|30.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|15.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|1 : 1
|15.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|21.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|17.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|5
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|6
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Хольштайн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|11
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Ганза Р
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Айнтрахт Б
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0,0