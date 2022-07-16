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Фортуна - Падерборн 07 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Фортуна
Падерборн 07

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Падерборн 07, которое состоится 22 Июля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фортуна
      Дюссельдорф
      Падерборн 07
      Падерборн
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Тиун
      ГерманияЛукас Кваснёк
      История личных встреч
      12.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Падерборн 071 : 1Фортуна
      02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Фортуна2 : 3Падерборн 07
      24.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Падерборн 072 : 1Фортуна
      04.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Фортуна2 : 1Падерборн 07
      16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 Фортуна0 : 0Падерборн 07
      26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Падерборн 072 : 0Фортуна
      21.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Падерборн 070 : 0Фортуна
      02.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Фортуна1 : 2Падерборн 07
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 0711005-03100,0
      2
      Повышение
      		Гамбург11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ян11002-03100,0
      4 Санкт-Паули11003-23100,0
      5 Фортуна11002-13100,0
      6 Зандхаузен11002-13100,0
      7 Кайзерслаутерн11002-13100,0
      8 Хайденхайм11001-03100,0
      9 Хольштайн10102-2133,3
      10 Гройтер Фюрт10102-2133,3
      11 Нюрнберг10012-300,0
      12 Арминия10011-200,0
      13 Ганновер 9610011-200,0
      14 Магдебург10011-200,0
      15 Ганза Р10010-100,0
      16 Айнтрахт Б10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Дармштадт 9810010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ10010-500,0

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