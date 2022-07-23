ЦСКА - Сочи 23 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! ЦСКА на своём поле разгромил «Сочи» — 3:0. У москвичей дубль оформил Медина, один гол на счету Карраскаля. Отметим и Акинфеева, который сделал классный сейв на Мелкадзе в первом тайме, а после перерыва выдал голевую передачу. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу подряд на старте РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!90+2'3:0 Хесус Медина ГОЛ! Классно сыграли армейцы! Яковлев прорвался по левому флангу, в штрафной качнул Ангбана и прострелил на дальнюю штангу, а набежавший Медина поразил пустые ворота!

90' Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' Владислав Яковлев Яковлев заменил Карраскаля.

88' Сочинцы организовали атаку по центру, Юсупов приложился с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.

87' Обляков забрался в офсайд, пытаясь добраться до мяча после длинного заброса Дивеева.

85' Юсупов прорвался по флангу и попытался сделать пас вразрез в штрафную — Дивеев перехватил мяч.

83' Артём Мещанинов Дркушич получил повреждение и попросил замену. Мещанинов вошёл в игру.

82' Момент! Медина из глубины сделал мягкий заброс к штрафной, Карраскаль по центру выскочил на ворота, но не сумел переиграть Адамова.

81' Сочинцы в три передачи дошли до чужой штрафной. Макарчук прострелил во вратарскую — Акинфеев забрал мяч.

80' Юрганов из глубины сделал длинный заброс к штрафной! Жоаозиньо не сумел обработать мяч, да и офсайд был у бразильца.

78' Дркушич и Заболотный столкнулись головами в верховом единоборстве. Нужна помощь медиков.

76' Никита Ермаков Ермаков вышел вместо захромавшего Кучаева.

75' Сочинцы выиграли борьбу перед штрафной, Цаллагов сделал скидку в центр — Жоаозиньо набежал и пробил рядом со штангой!

73' Момент! Мухин сделал пас по флангу, Набабкин забежал и прострелил во вратарскую — Заболотный не успел к мячу.

72' Кирилл Ушатов Ушатов вступил в игру вместо Сарвели.

71' Кристиан Нобоа Нобоа заменил Бурмистрова.

70' Пауза на водопой.

69' Сарвели прорвался по флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Акинфеев отразил мяч, а Зайнутдинов вынес его на угловой.

68' Медина вырезал передачу к штрафной, Обляков принял мяч и пробил низом — Дркушич заблокировал.

66' Жоаозиньо подставил голову под подачу Бурмистрова! Акинфеев переместился и накрыл мяч.

65' Заболотный прорвался по левому флангу и мягко навесил в центр штрафной — Дркушич смахнул мяч в сторону.

63' Антон Заболотный Заболотный вошёл в игру вместо Чалова.

61' Дивеев здорово отработал и выбил мяч в подкате, помешав Сарвели ворваться в штрафную.

60' Сочинцы провели атаку по центру, Юсупов сделал пас к штрафной, но Зайнутдинов перехватил мяч.

58' Макарчук накрутил соперника на фланге и прострелил — Акинфеев смахнул мяч в сторону.

56' 2:0 Хорхе Карраскаль ГОЛ! Акинфеев со своей половины поля сделал перевод на левый край, Карраскаль на рывке ушёл от Терехова, влетел в штрафную и пробил в ближний угол — Адамов не дотянулся! Шикарный пас сделал Игорь, конечно.

54' Обляков забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную! Чалов набежал и подставил ногу — мяч улетел выше перекладины.

52' Жоаозиньо сделал заброс к штрафной! Бурмистров подобрал отскок и пробил — мяч пролетел рядом с девяткой.

50' Ошиблись армейцы возле собственной штрафной! Дивеев в отчаянном подкате помешал Юсупову выйти на ударную позицию.

48' Южане сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но нет моментов для ударов.

46' Стартовал второй тайм!

46' Жоаозиньо Жоаозиньо в перерыве вышел вместо Мелкадзе.

45+3' Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Сочинцы много владели мячом и нанесли больше ударов, но единственный гол забил Медина, воспользовавшийся шикарной передачей Карраскаля. У южан был шанс отыграться, но Мелкадзе не реализовал выход один на один с Акинфеевым.

45+2' Мухин выиграл борьбу в центре поля и разогнал атаку армейцев. Карраскаль ворвался в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.

45' Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

45' Макарчук подключился по левому флангу и вырезал подачу на дальнюю штангу! Сарвели тянулся, но не сумел замкнуть.

43' Заброс в штрафную сочинцев! Адамов вовремя выскочил из ворот, опередив Карраскаля.

41' Медина классным «черпаком» отрезал четырёх соперников, Чалов поборолся в штрафной и протолкнул мяч дальше. Карраскаль обыграл Юрганова, но Дркушич накрыл удар армейца.

40' Шанс у «Сочи»! Бурмистров сделал длинный разрезающий пас по центру, Мелкадзе выскочил один на один и пробил — Акинфеев отразил мяч в сторону!

38' Карраскаль получил пас перед штрафной, полез в обводку и упал в борьбе с Юргановым. Но всё было в рамках правил.

36' 1:0 Хесус Медина ГОЛ! Карраскаль рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону сочинцев! Медина на рывке ушёл от Терехова, выскочил на ворота и пробил точно в нижний угол.

34' Юрганов сделал длинный заброс со своей половины поля — Дивеев сыграл на перехвате, помешав Сарвели зацепиться за мяч.

32' Зайнутдинов в центре поля здорово сыграл на опережение, вынудив Мелкадзе нарушить правила.

31' По владению мячом преимущество у «Сочи» — 56% на 44%. И по ударам впереди южане — 4:1 (в створ — 0:0).

29' Армейцы в контратаке выскочили два в два! Медина сделал пас в штрафную, Чалов на паузе убрал защитника и пробил в ближний угол — штанга выручила сочинцев!

28' Сарвели получил пас перед штрафной, сместился к центру и плотно пробил! Зайнутдинов подставил ногу и перевёл мяч на угловой.

27' Мухин вырезал диагональ на левый край, Карраскаль ворвался в штрафную, полез в обводку на Юрганова, но потерял мяч.

25' Продолжаем! Команды вернулись на поле, армейцы неспешно перекатывают мяч.

23' Жарко в Москве. Арбитр отправил команды на водопой.

21' Сарвели дошёл до штрафной, сместился к центру и сделал скидку на Ангбана, который запустил мяч выше перекладины.

19' Армейцы классно разыграли через пас. Карраскаль открылся в штрафной, выдержал паузу и сделал пас на левый край, Обляков прострелил в центр — сочинцы перехватили мяч.

17' Бурмистров сместился к центру и плотно пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел далеко в сторону.

15' Хороший темп в игре. Сочинцы больше владеют мячом, но пока без моментов.

13' Набабкин сделал длинный пас по флангу, но Гайич поторопился и залез в офсайд.

11' Контратака ЦСКА! Карраскаль на скорости ворвался в штрафную, полез в обводку на трёх соперников и рухнул на газон. Но арбитр показал, что всё было чисто.

9' Зайнутдинов в верховой борьбе за мяч ударил Сарвели локтем по голове. Арбитр устно предупредил Бактиёра.

7' Сочинцы разыграли угловой. Прошла подача в штрафную — армейцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.

5' Макарчук сделал длинный пас по флангу! Набабкин здорово поставил корпус, не пустив Сарвели к мячу.

3' Ангбан в центре поля не успел к мячу и влетел сзади в Медину. Обошлось без карточки.

1' Матч начался! Армейцы разыграли мяч с центра поля.