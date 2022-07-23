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ЦСКА - Сочи 23 Июля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
ЦСКА
Окончен
3 : 0
Сочи

  • 36'
    1:0
    Хесус Медина
  • 56'
    2:0
    Хорхе Карраскаль
  • 90+3'
    3:0
    Хесус Медина
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 23 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    ЦСКА
    Москва
    Сочи
    Сочи
    35РоссияврИгорь Акинфеев
    14РоссиязщКирилл Набабкин
    78РоссиязщИгорь Дивеев
    20РоссияпзКонстантин Кучаев
    76'
    10РоссияпзИван Обляков
    6РоссияпзМаксим Мухин
    19КазахстанпзБактиёр Зайнутдинов
    28ПарагвайпзХесус Медина
    8КолумбияпзХорхе Карраскаль
    90'
    22СербияпзМилан Гаич
    9РоссиянпФёдор Чалов
    63'
    91РоссиянпАнтон Заболотный
    63'
    72РоссияпзНикита Ермаков
    76'
    46РоссиянпВладислав Яковлев
    90'
    1РоссияврДенис Адамов
    13РоссиязщСергей Терехов
    20РоссиязщИгорь Юрганов
    17РоссиязщАртём Макарчук
    3СловениязщВанья Дркушич
    83'
    18РоссияпзНикита Бурмистров
    71'
    6РоссияпзАртур Юсупов
    15РоссияпзИбрагим Цаллагов
    5Кот-д'ИвуарпзВикторьен Ангбан
    9РоссиянпГеоргий Мелкадзе
    46'
    10РоссиянпВладислав Сарвели
    72'
    22Бразилиянп Жоаозиньо
    46'
    16ЭквадорнпКристиан Нобоа
    71'
    23РоссияпзКирилл Ушатов
    72'
    26РоссиязщАртём Мещанинов
    83'
    Запасные
    49РоссияврВладислав Тороп
    45РоссияврДанила Боков
    42РоссиязщГеоргий Щенников
    13РоссиязщМаксим Елеев
    48РоссиязщДмитрий Каптилович
    41РоссиязщЕгор Ушаков
    70РоссияпзЭдуард Багринцев
    90РоссияпзМатвей Лукин
    21АргентинанпАдольфо Гайч
    35РоссияврСослан Джанаев
    12РоссияврНиколай Заболотный
    45СербиязщИван Миладинович
    14РоссияпзДаниил Мартовой
    Главные тренеры
    РоссияВладимир Валентинович Федотов
    РоссияАлександр Васильевич Точилин
    История личных встреч
    07.07.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 2ЦСКА
    07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА0 : 1Сочи
    02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
    06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи4 : 1ЦСКА
    18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
    22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
    10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
    11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи
    Текстовая трансляция
    90+4'
    Матч окончен! ЦСКА на своём поле разгромил «Сочи» — 3:0. У москвичей дубль оформил Медина, один гол на счету Карраскаля. Отметим и Акинфеева, который сделал классный сейв на Мелкадзе в первом тайме, а после перерыва выдал голевую передачу. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу подряд на старте РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!90+2'3:0 Хесус Медина ГОЛ! Классно сыграли армейцы! Яковлев прорвался по левому флангу, в штрафной качнул Ангбана и прострелил на дальнюю штангу, а набежавший Медина поразил пустые ворота!
    90'
    Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
    90'
     
    Владислав Яковлев
    Яковлев заменил Карраскаля.
    88'
    Сочинцы организовали атаку по центру, Юсупов приложился с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
    87'
    Обляков забрался в офсайд, пытаясь добраться до мяча после длинного заброса Дивеева.
    85'
    Юсупов прорвался по флангу и попытался сделать пас вразрез в штрафную — Дивеев перехватил мяч.
    83'
     
    Артём Мещанинов
    Дркушич получил повреждение и попросил замену. Мещанинов вошёл в игру.
    82'
    Момент! Медина из глубины сделал мягкий заброс к штрафной, Карраскаль по центру выскочил на ворота, но не сумел переиграть Адамова.
    81'
    Сочинцы в три передачи дошли до чужой штрафной. Макарчук прострелил во вратарскую — Акинфеев забрал мяч.
    80'
    Юрганов из глубины сделал длинный заброс к штрафной! Жоаозиньо не сумел обработать мяч, да и офсайд был у бразильца.
    78'
    Дркушич и Заболотный столкнулись головами в верховом единоборстве. Нужна помощь медиков.
    76'
     
    Никита Ермаков
    Ермаков вышел вместо захромавшего Кучаева.
    75'
    Сочинцы выиграли борьбу перед штрафной, Цаллагов сделал скидку в центр — Жоаозиньо набежал и пробил рядом со штангой!
    73'
    Момент! Мухин сделал пас по флангу, Набабкин забежал и прострелил во вратарскую — Заболотный не успел к мячу.
    72'
     
    Кирилл Ушатов
    Ушатов вступил в игру вместо Сарвели.
    71'
     
    Кристиан Нобоа
    Нобоа заменил Бурмистрова.
    70'
    Пауза на водопой.
    69'
    Сарвели прорвался по флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Акинфеев отразил мяч, а Зайнутдинов вынес его на угловой.
    68'
    Медина вырезал передачу к штрафной, Обляков принял мяч и пробил низом — Дркушич заблокировал.
    66'
    Жоаозиньо подставил голову под подачу Бурмистрова! Акинфеев переместился и накрыл мяч.
    65'
    Заболотный прорвался по левому флангу и мягко навесил в центр штрафной — Дркушич смахнул мяч в сторону.
    63'
     
    Антон Заболотный
    Заболотный вошёл в игру вместо Чалова.
    61'
    Дивеев здорово отработал и выбил мяч в подкате, помешав Сарвели ворваться в штрафную.
    60'
    Сочинцы провели атаку по центру, Юсупов сделал пас к штрафной, но Зайнутдинов перехватил мяч.
    58'
    Макарчук накрутил соперника на фланге и прострелил — Акинфеев смахнул мяч в сторону.
    56'
    2:0
    Хорхе Карраскаль
    ГОЛ! Акинфеев со своей половины поля сделал перевод на левый край, Карраскаль на рывке ушёл от Терехова, влетел в штрафную и пробил в ближний угол — Адамов не дотянулся! Шикарный пас сделал Игорь, конечно.
    54'
    Обляков забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную! Чалов набежал и подставил ногу — мяч улетел выше перекладины.
    52'
    Жоаозиньо сделал заброс к штрафной! Бурмистров подобрал отскок и пробил — мяч пролетел рядом с девяткой.
    50'
    Ошиблись армейцы возле собственной штрафной! Дивеев в отчаянном подкате помешал Юсупову выйти на ударную позицию.
    48'
    Южане сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но нет моментов для ударов.
    46'
    Стартовал второй тайм!
    46'
     
    Жоаозиньо
    Жоаозиньо в перерыве вышел вместо Мелкадзе.
    45+3'
    Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Сочинцы много владели мячом и нанесли больше ударов, но единственный гол забил Медина, воспользовавшийся шикарной передачей Карраскаля. У южан был шанс отыграться, но Мелкадзе не реализовал выход один на один с Акинфеевым.
    45+2'
    Мухин выиграл борьбу в центре поля и разогнал атаку армейцев. Карраскаль ворвался в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
    45'
    Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
    45'
    Макарчук подключился по левому флангу и вырезал подачу на дальнюю штангу! Сарвели тянулся, но не сумел замкнуть.
    43'
    Заброс в штрафную сочинцев! Адамов вовремя выскочил из ворот, опередив Карраскаля.
    41'
    Медина классным «черпаком» отрезал четырёх соперников, Чалов поборолся в штрафной и протолкнул мяч дальше. Карраскаль обыграл Юрганова, но Дркушич накрыл удар армейца.
    40'
    Шанс у «Сочи»! Бурмистров сделал длинный разрезающий пас по центру, Мелкадзе выскочил один на один и пробил — Акинфеев отразил мяч в сторону!
    38'
    Карраскаль получил пас перед штрафной, полез в обводку и упал в борьбе с Юргановым. Но всё было в рамках правил.
    36'
    1:0
    Хесус Медина
    ГОЛ! Карраскаль рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону сочинцев! Медина на рывке ушёл от Терехова, выскочил на ворота и пробил точно в нижний угол.
    34'
    Юрганов сделал длинный заброс со своей половины поля — Дивеев сыграл на перехвате, помешав Сарвели зацепиться за мяч.
    32'
    Зайнутдинов в центре поля здорово сыграл на опережение, вынудив Мелкадзе нарушить правила.
    31'
    По владению мячом преимущество у «Сочи» — 56% на 44%. И по ударам впереди южане — 4:1 (в створ — 0:0).
    29'
    Армейцы в контратаке выскочили два в два! Медина сделал пас в штрафную, Чалов на паузе убрал защитника и пробил в ближний угол — штанга выручила сочинцев!
    28'
    Сарвели получил пас перед штрафной, сместился к центру и плотно пробил! Зайнутдинов подставил ногу и перевёл мяч на угловой.
    27'
    Мухин вырезал диагональ на левый край, Карраскаль ворвался в штрафную, полез в обводку на Юрганова, но потерял мяч.
    25'
    Продолжаем! Команды вернулись на поле, армейцы неспешно перекатывают мяч.
    23'
    Жарко в Москве. Арбитр отправил команды на водопой.
    21'
    Сарвели дошёл до штрафной, сместился к центру и сделал скидку на Ангбана, который запустил мяч выше перекладины.
    19'
    Армейцы классно разыграли через пас. Карраскаль открылся в штрафной, выдержал паузу и сделал пас на левый край, Обляков прострелил в центр — сочинцы перехватили мяч.
    17'
    Бурмистров сместился к центру и плотно пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел далеко в сторону.
    15'
    Хороший темп в игре. Сочинцы больше владеют мячом, но пока без моментов.
    13'
    Набабкин сделал длинный пас по флангу, но Гайич поторопился и залез в офсайд.
    11'
    Контратака ЦСКА! Карраскаль на скорости ворвался в штрафную, полез в обводку на трёх соперников и рухнул на газон. Но арбитр показал, что всё было чисто.
    9'
    Зайнутдинов в верховой борьбе за мяч ударил Сарвели локтем по голове. Арбитр устно предупредил Бактиёра.
    7'
    Сочинцы разыграли угловой. Прошла подача в штрафную — армейцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
    5'
    Макарчук сделал длинный пас по флангу! Набабкин здорово поставил корпус, не пустив Сарвели к мячу.
    3'
    Ангбан в центре поля не успел к мячу и влетел сзади в Медину. Обошлось без карточки.
    1'
    Матч начался! Армейцы разыграли мяч с центра поля.
    0'
    Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1 ЦСКА22005-06100,0
    2 Зенит21104-1466,7
    3 Крылья Советов21014-5350,0
    4 Сочи21013-4350,0
    5 Краснодар10102-2133,3
    6 Факел10102-2133,3
    7 Ахмат10101-1133,3
    8 Динамо М10101-1133,3
    9 Локомотив М10101-1133,3
    10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
    11 Ростов10101-1133,3
    12 Спартак М10101-1133,3
    13 Химки10101-1133,3
    14 Оренбург10012-400,0
    15
    Зона вылета
    		Торпедо М10011-300,0
    16
    Зона вылета
    		Урал10010-200,0

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