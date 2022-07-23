ЦСКА - Сочи 23 Июля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
23 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Окончен
3 : 0
- 36'1:0Хесус Медина
- 56'2:0Хорхе Карраскаль
- 90+3'3:0Хесус Медина
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 23 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Сочи
Сочи
|35
|вр
|Игорь Акинфеев
|14
|зщ
|Кирилл Набабкин
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|20
|пз
|Константин Кучаев
76'
|10
|пз
|Иван Обляков
|6
|пз
|Максим Мухин
|19
|пз
|Бактиёр Зайнутдинов
|28
|пз
|Хесус Медина
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
90'
|22
|пз
|Милан Гаич
|9
|нп
|Фёдор Чалов
63'
|91
|нп
|Антон Заболотный
63'
|72
|пз
|Никита Ермаков
76'
|46
|нп
|Владислав Яковлев
90'
|1
|вр
|Денис Адамов
|13
|зщ
|Сергей Терехов
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|17
|зщ
|Артём Макарчук
|3
|зщ
|Ванья Дркушич
83'
|18
|пз
|Никита Бурмистров
71'
|6
|пз
|Артур Юсупов
|15
|пз
|Ибрагим Цаллагов
|5
|пз
|Викторьен Ангбан
|9
|нп
|Георгий Мелкадзе
46'
|10
|нп
|Владислав Сарвели
72'
|22
|нп
|Жоаозиньо
46'
|16
|нп
|Кристиан Нобоа
71'
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
72'
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
83'
Запасные
|49
|вр
|Владислав Тороп
|45
|вр
|Данила Боков
|42
|зщ
|Георгий Щенников
|13
|зщ
|Максим Елеев
|48
|зщ
|Дмитрий Каптилович
|41
|зщ
|Егор Ушаков
|70
|пз
|Эдуард Багринцев
|90
|пз
|Матвей Лукин
|21
|нп
|Адольфо Гайч
|35
|вр
|Сослан Джанаев
|12
|вр
|Николай Заболотный
|45
|зщ
|Иван Миладинович
|14
|пз
|Даниил Мартовой
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Александр Васильевич Точилин
История личных встреч
|07.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 1
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|4 : 1
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 3
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 0
Текстовая трансляция
90+4'
Матч окончен! ЦСКА на своём поле разгромил «Сочи» — 3:0. У москвичей дубль оформил Медина, один гол на счету Карраскаля. Отметим и Акинфеева, который сделал классный сейв на Мелкадзе в первом тайме, а после перерыва выдал голевую передачу. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу подряд на старте РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!90+2'3:0 Хесус Медина ГОЛ! Классно сыграли армейцы! Яковлев прорвался по левому флангу, в штрафной качнул Ангбана и прострелил на дальнюю штангу, а набежавший Медина поразил пустые ворота!
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
90'
Владислав Яковлев
Яковлев заменил Карраскаля.
88'
Сочинцы организовали атаку по центру, Юсупов приложился с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
87'
Обляков забрался в офсайд, пытаясь добраться до мяча после длинного заброса Дивеева.
85'
Юсупов прорвался по флангу и попытался сделать пас вразрез в штрафную — Дивеев перехватил мяч.
83'
Артём Мещанинов
Дркушич получил повреждение и попросил замену. Мещанинов вошёл в игру.
82'
Момент! Медина из глубины сделал мягкий заброс к штрафной, Карраскаль по центру выскочил на ворота, но не сумел переиграть Адамова.
81'
Сочинцы в три передачи дошли до чужой штрафной. Макарчук прострелил во вратарскую — Акинфеев забрал мяч.
80'
Юрганов из глубины сделал длинный заброс к штрафной! Жоаозиньо не сумел обработать мяч, да и офсайд был у бразильца.
78'
Дркушич и Заболотный столкнулись головами в верховом единоборстве. Нужна помощь медиков.
76'
Никита Ермаков
Ермаков вышел вместо захромавшего Кучаева.
75'
Сочинцы выиграли борьбу перед штрафной, Цаллагов сделал скидку в центр — Жоаозиньо набежал и пробил рядом со штангой!
73'
Момент! Мухин сделал пас по флангу, Набабкин забежал и прострелил во вратарскую — Заболотный не успел к мячу.
72'
Кирилл Ушатов
Ушатов вступил в игру вместо Сарвели.
71'
Кристиан Нобоа
Нобоа заменил Бурмистрова.
70'
Пауза на водопой.
69'
Сарвели прорвался по флангу, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую! Акинфеев отразил мяч, а Зайнутдинов вынес его на угловой.
68'
Медина вырезал передачу к штрафной, Обляков принял мяч и пробил низом — Дркушич заблокировал.
66'
Жоаозиньо подставил голову под подачу Бурмистрова! Акинфеев переместился и накрыл мяч.
65'
Заболотный прорвался по левому флангу и мягко навесил в центр штрафной — Дркушич смахнул мяч в сторону.
63'
Антон Заболотный
Заболотный вошёл в игру вместо Чалова.
61'
Дивеев здорово отработал и выбил мяч в подкате, помешав Сарвели ворваться в штрафную.
60'
Сочинцы провели атаку по центру, Юсупов сделал пас к штрафной, но Зайнутдинов перехватил мяч.
58'
Макарчук накрутил соперника на фланге и прострелил — Акинфеев смахнул мяч в сторону.
56'
2:0
Хорхе Карраскаль
ГОЛ! Акинфеев со своей половины поля сделал перевод на левый край, Карраскаль на рывке ушёл от Терехова, влетел в штрафную и пробил в ближний угол — Адамов не дотянулся! Шикарный пас сделал Игорь, конечно.
54'
Обляков забежал по флангу и вырезал подачу в штрафную! Чалов набежал и подставил ногу — мяч улетел выше перекладины.
52'
Жоаозиньо сделал заброс к штрафной! Бурмистров подобрал отскок и пробил — мяч пролетел рядом с девяткой.
50'
Ошиблись армейцы возле собственной штрафной! Дивеев в отчаянном подкате помешал Юсупову выйти на ударную позицию.
48'
Южане сразу забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но нет моментов для ударов.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Жоаозиньо
Жоаозиньо в перерыве вышел вместо Мелкадзе.
45+3'
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Сочинцы много владели мячом и нанесли больше ударов, но единственный гол забил Медина, воспользовавшийся шикарной передачей Карраскаля. У южан был шанс отыграться, но Мелкадзе не реализовал выход один на один с Акинфеевым.
45+2'
Мухин выиграл борьбу в центре поля и разогнал атаку армейцев. Карраскаль ворвался в штрафную, но наткнулся на защитника и потерял мяч.
45'
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
45'
Макарчук подключился по левому флангу и вырезал подачу на дальнюю штангу! Сарвели тянулся, но не сумел замкнуть.
43'
Заброс в штрафную сочинцев! Адамов вовремя выскочил из ворот, опередив Карраскаля.
41'
Медина классным «черпаком» отрезал четырёх соперников, Чалов поборолся в штрафной и протолкнул мяч дальше. Карраскаль обыграл Юрганова, но Дркушич накрыл удар армейца.
40'
Шанс у «Сочи»! Бурмистров сделал длинный разрезающий пас по центру, Мелкадзе выскочил один на один и пробил — Акинфеев отразил мяч в сторону!
38'
Карраскаль получил пас перед штрафной, полез в обводку и упал в борьбе с Юргановым. Но всё было в рамках правил.
36'
1:0
Хесус Медина
ГОЛ! Карраскаль рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону сочинцев! Медина на рывке ушёл от Терехова, выскочил на ворота и пробил точно в нижний угол.
34'
Юрганов сделал длинный заброс со своей половины поля — Дивеев сыграл на перехвате, помешав Сарвели зацепиться за мяч.
32'
Зайнутдинов в центре поля здорово сыграл на опережение, вынудив Мелкадзе нарушить правила.
31'
По владению мячом преимущество у «Сочи» — 56% на 44%. И по ударам впереди южане — 4:1 (в створ — 0:0).
29'
Армейцы в контратаке выскочили два в два! Медина сделал пас в штрафную, Чалов на паузе убрал защитника и пробил в ближний угол — штанга выручила сочинцев!
28'
Сарвели получил пас перед штрафной, сместился к центру и плотно пробил! Зайнутдинов подставил ногу и перевёл мяч на угловой.
27'
Мухин вырезал диагональ на левый край, Карраскаль ворвался в штрафную, полез в обводку на Юрганова, но потерял мяч.
25'
Продолжаем! Команды вернулись на поле, армейцы неспешно перекатывают мяч.
23'
Жарко в Москве. Арбитр отправил команды на водопой.
21'
Сарвели дошёл до штрафной, сместился к центру и сделал скидку на Ангбана, который запустил мяч выше перекладины.
19'
Армейцы классно разыграли через пас. Карраскаль открылся в штрафной, выдержал паузу и сделал пас на левый край, Обляков прострелил в центр — сочинцы перехватили мяч.
17'
Бурмистров сместился к центру и плотно пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел далеко в сторону.
15'
Хороший темп в игре. Сочинцы больше владеют мячом, но пока без моментов.
13'
Набабкин сделал длинный пас по флангу, но Гайич поторопился и залез в офсайд.
11'
Контратака ЦСКА! Карраскаль на скорости ворвался в штрафную, полез в обводку на трёх соперников и рухнул на газон. Но арбитр показал, что всё было чисто.
9'
Зайнутдинов в верховой борьбе за мяч ударил Сарвели локтем по голове. Арбитр устно предупредил Бактиёра.
7'
Сочинцы разыграли угловой. Прошла подача в штрафную — армейцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
5'
Макарчук сделал длинный пас по флангу! Набабкин здорово поставил корпус, не пустив Сарвели к мячу.
3'
Ангбан в центре поля не успел к мячу и влетел сзади в Медину. Обошлось без карточки.
1'
Матч начался! Армейцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|3
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0