Оренбург - Урал 23 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Всё, прозвучал финальный свисток! «Оренбург» на своём поле разгромил «Урал» — 3:0! Ближе к перерыву гости остались вдесятером — Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку, а во втором тайме хозяева своё численное преимущество воплотили в голы — вышедший на замену Владимир Сычевой оформил хет-трик! Поздравляем «Оренбург» с первой победой в сезоне! А вот «Урал» на старте сезона терпит второе «сухое» поражение. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+1' Три минуты Ян Бобровский компенсировал ко времени второго тайма.

89' Николай Титков Титков в грубом подкате снёс защитника «Урала» — ещё одна бесспорная жёлтая карточка.

88' Мансилья полез в обыгрыш в чужой штрафной, но переоценил свои качества, упёршись в защитника.

86' Активно гости действовали без мяча на чужой половине, но в итоге Емельянов в попытке отбора нарушил правила.

84' Егорычев выполнил заброс в штрафную хозяев, Мишкич попытался сыграть на опережение, но удар в касание акцентированным не получился.

83' Брайан Мансилья Мансилья вышел на концовку, заменив Воробьёва.

83' Николай Титков Титков заменил Башича.

82' Дмитрий Воробьёв Воробьёв на фланге пошёл в подкат, но до мяча не добрался, сбив соперника. Это жёлтая карточка.

81' Сиваков получил повреждение. Врачи приглашены на поле.

79' Роман Емельянов Сунгатулин заменён. Емельянов вошёл в игру.

77' 3:0 Владимир Сычевой ГОЛ! Гурциев на скорости влетел в штрафную, где его, возможно, сбил защитник, но Сычевой не стал дожидаться свистка, подхватив мяч и пробив под перекладину! Есть первый хет-трик нового сезона!

76' Сычевой здорово сыграл в отборе на чужой половине, дотащил мяч до радиуса штрафной и пробил — мяч после рикошета полетел правее створа!

75' Гурциев выпросил пас в лицевую, но Марин чуть передержал мяч — положение «вне игры» зафиксировано.

73' Ещё один угловой заработали хозяева, но всё завершилось фолом в атаке.

71' «Урал» пытается высоко прессинговать соперника, но «Оренбург» умело выход из-под этого давления.

69' Довели гости атаку до удара, но попытку Сунгатулина от линии штрафной заблокировали!

67' 2:0 Владимир Сычевой ГОЛ! И сразу вспышка! Малых пасом в лицевую взбодрил позиционную атаку, Гурциев, падая, сделал прострел во вратарскую, откуда Сычевой в борьбе вколотил мяч в сетку ворот! Дубль!

66' Немного успокоилась игра к середине второго тайма. Перестраиваются команды после нескольких замен.

65' Ещё один корнер заработали оренбуржцы, но подача во вратарскую прошла мимо всех.

63' Батраз Гурциев И ещё одна замена в составе «Оренбурга». Гурциев — вместо Оганесяна.

63' Химми Марин Марин заменил Ковалёва.

61' Оганесян проверил Помазуна ударом с острого угла! Голкипер «Урала» перевёл мяч за лицевую.

59' Право на угловой получил «Оренбург», но с подачей в штрафную соперник разобрался. Впрочем, хозяева продолжают комбинировать.

57' Эктов решился на удар из-за штрафной «Урала», но мяч всё же срезался с ноги — в сторону от ворот получилось.

55' Малых получил мяч у края гостевой штрафной, чуть сместился в центр и нанёс удар — в метре от дальней штанги!

53' И сразу момент с участием вышедшего игрока на поле! Коновалов выполнил навес в центр штрафной «Оренбурга», Каштанов всех перевисел и пробил головой — Гошев парировал мяч у перекладины!

52' Эммерсон Эммерсон заменил Гаджимурадова.

52' Алексей Каштанов Ещё одна замена в составе «Урала». Каштанов — вместо Бикфалви.

51' «Уралу» теперь и в меньшинстве нельзя отсиживаться в обороне. Непростая задача, что тут скажешь.

49' Воробьёв плохо исполнил штрафной удар — мяч попал в гостевую стенку.

47' Андрей Егорычев Егорычев в нескольких метрах от штрафной «Урала» завалил Оганесяна — ещё одна жёлтая карточка в пассиве гостей.

46' 1:0 Владимир Сычевой ГОЛ! Вот это выход на замену! Сычевой левым краем ворвался в штрафную, на замахе убрал мяч под левую и низом пробил в дальний угол ворот!

46' Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию.

46' Владимир Сычевой Сычевой вышел в линию атаки «Оренбурга». Полуяхтов заменён.

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм прошёл без забитых мячей, но главный эпизод произошёл ближе к перерыву — Лео Гогличидзе, получив прямую красную карточку за «фол последней надежды», оставил «Урал» в меньшинстве. Сможет ли «Оренбург» воспользоваться удалением соперника — узнаем во второй половине матча. А пока отдохнём и обсудим увиденное.

45+2' Бикфалви здорово отработал в обороне, подставившись под фол.

45+1' Три минуты Ян Бобровский добавил ко времени первого тайма.

43' Сбивается игра хозяев на навесы в штрафную, с которыми соперник пока справляется.

41' «Оренбург» моментально перешёл на игру первым номером. Пошли забросы в штрафную «Урала».

39' Мингиян Бевеев Игорь Шалимов сразу залатал дыру в обороне «Урала», выпустив Бевеева. Юшин заменён.

36' Лео Гогличидзе Гошев быстро ввёл мяч в игру, Ковалёв подхватил атаку практически в центре поля, но убежать к воротам ему помешал Гогличидзе, совершивший «фол последней надежды»! Ян Бобровский полез в карман, откуда достал красную карточку! А ведь до ворот ещё было бежать и бежать! Можно было и не прихватывать соперника. Но, видимо, в динамике защитнику «Урала» так не показалось.

35' Гаджимурадов вырезал передачу на дальнюю штангу, но Гошев в прыжке слегка дотянулся до мяча, помешав Бикфалви замкнуть эту атаку!

34' Сработал прессинг хозяев у чужой штрафной, но заброс к воротам не нашёл нужного адресата. Помазун первым оказался на мяче.

33' «Урал» добрался до первого удара в створ! Мишкич пробил несильно с полулёта от радиуса штрафной — Гошев не месте.

31' Полчаса игры позади. По-прежнему не хватает нашей игре серьёзных подходов к воротам. Лишь один удар в створ — на две команды.

29' Ковалёв поддержал контратаку «Оренбурга» и низом пробил от края штрафной — Помазун забрал мяч у ближней штанги.

27' Игорь Коновалов Коновалов за грубый фол нарвался на предупреждение. И вновь Воробьёв посадил соперника на жёлтую карточку.

25' Не удалось оренбуржцам правым флангом развить атаку — Герасимов здорово сработал в обороне.

23' Продолжают команды искать шансы в атаке, но пока есть проблемы с последним пасом.

21' Эктов сделал проникающий пас в штрафную «Уралу», но Воробьёву не удалось на скорости нанести удар!

19' Даниэль Мишкич Мишкич за грубый подкат получил жёлтую карточку. Воробьёву досталось сзади по ногам.

18' Хозяева ответили своей подачей от угла поля во вратарскую, но и тут обошлось для обороняющихся.

16' Гаджимурадов от угла поля сделал подачу во вратарскую «Оренбурга», где Сиваков, рискуя сыграть рукой, грудью скинул мяч вратарю.

15' Провели екатеринбуржцы атаку с ходу, Гаджимурадов покатил мяч в штрафную, но Бикфалви из борьбы не удалось пробить створ.

13' Юшин попробовал пробить с дальней дистанции, но получилось неудачно — большой промах.

12' Обмениваются команды атаками, но пока без опасных моментов у ворот. Продолжается борьба за инициативу.

10' Разогнали гости атаку после перехвата в центре поля, далее Бикфалви нашёл в штрафной Мишкича, но его удар легко заблокировали.

8' Неудачно «Урал» разыграл стандарт — подача пошла в район дальней штанги, где никого не оказалось.

6' Прошёл первый заброс в штрафную хозяев, где Гаджимурадов в борьбе с защитником не зацепился за мяч.

4' А теперь уже судейский свисток остановил атаку «Оренбурга» — положение «вне игры» зафиксировано.

2' Две атаки подряд правым флангом провели хозяева, но подачи в штрафную не обострили ситуацию у ворот Помазуна.

1' Дан свисток к началу матча! «Оренбург» разыграл мяч с центра поля.