Краснодар - Спартак М 23 Июля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
23 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 23 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 1
|04.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 2
|03.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 1
|18.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 1
|18.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0