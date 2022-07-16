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Краснодар - Спартак М 23 Июля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
23 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 23 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М1 : 2Краснодар
      20.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 1Спартак М
      07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М6 : 1Краснодар
      24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар1 : 3Спартак М
      09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М0 : 1Краснодар
      06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар2 : 1Спартак М
      04.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М1 : 2Краснодар
      03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 1Краснодар
      18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар0 : 1Спартак М
      18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 4Спартак М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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