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Ювентус - Гвадалахара Чивас 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
23 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ювентус
Гвадалахара Чивас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Гвадалахара Чивас, которое состоится 23 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин, Италия
      Гвадалахара Чивас
      Гвадалахара, Мексика
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Аллегри
      МексикаРикардо Кадена
      История личных встреч
      29.07.2011 Ворлд Футбол Челлендж Ворлд Футбол Челлендж. Тур 1 Ювентус1 : 0Гвадалахара Чивас

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