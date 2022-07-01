Ювентус - Гвадалахара Чивас 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
23 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Гвадалахара Чивас, которое состоится 23 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Гвадалахара Чивас
Гвадалахара, Мексика
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Рикардо Кадена
История личных встреч
|29.07.2011
|Ворлд Футбол Челлендж
|Ворлд Футбол Челлендж. Тур 1
|1 : 0