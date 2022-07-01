22:30 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 23 Июля прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 23 Июля 2022 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Оптус (Перт, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер, Англия
      Астон Вилла
      Бирмингем, Англия
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      АнглияСтивен Джеррард
      История личных встреч
      15.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла2 : 2Манчестер Юнайтед
      10.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
      25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Манчестер Юнайтед0 : 1Астон Вилла
      09.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла1 : 3Манчестер Юнайтед
      01.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед2 : 1Астон Вилла
      12.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Манчестер Юнайтед
      09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Астон Вилла0 : 3Манчестер Юнайтед
      01.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Юнайтед2 : 2Астон Вилла
      16.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед1 : 0Астон Вилла
      14.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла0 : 1Манчестер Юнайтед

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close