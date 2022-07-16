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Хайденхайм - Айнтрахт Б 23 Июля прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Айнтрахт Б, которое состоится 23 Июля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хайденхайм
      Хайденхайм-на-Бренце
      Айнтрахт Б
      Брауншвейг
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Шмидт
      ГерманияМихаэль Шиль
      История личных встреч
      26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Айнтрахт Б1 : 0Хайденхайм
      20.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Хайденхайм2 : 0Айнтрахт Б
      24.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Хайденхайм2 : 0Айнтрахт Б
      05.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Б2 : 0Хайденхайм
      17.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Айнтрахт Б3 : 2Хайденхайм
      02.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Хайденхайм1 : 1Айнтрахт Б
      08.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Хайденхайм2 : 2Айнтрахт Б
      25.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Б1 : 0Хайденхайм
      19.12.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Хайденхайм0 : 1Айнтрахт Б
      09.08.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Б3 : 0Хайденхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 0711005-03100,0
      2
      Повышение
      		Гамбург11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ян11002-03100,0
      4 Санкт-Паули11003-23100,0
      5 Фортуна11002-13100,0
      6 Зандхаузен11002-13100,0
      7 Кайзерслаутерн11002-13100,0
      8 Хайденхайм11001-03100,0
      9 Хольштайн10102-2133,3
      10 Гройтер Фюрт10102-2133,3
      11 Нюрнберг10012-300,0
      12 Арминия10011-200,0
      13 Ганновер 9610011-200,0
      14 Магдебург10011-200,0
      15 Ганза Р10010-100,0
      16 Айнтрахт Б10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Дармштадт 9810010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ10010-500,0

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