Ганновер 96 - Санкт-Паули 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер 96 - Санкт-Паули, которое состоится 23 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер 96
Ганновер
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
|Кристоф Дабровски
|Тимо Шульц
История личных встреч
|20.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 23
|0 : 3
|11.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 3
|17.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|4 : 0
|30.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1
|18.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|01.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
|26.02.2011
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|01.10.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|5
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|6
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Хольштайн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|10
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|11
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Ганза Р
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Айнтрахт Б
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0,0