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Ганновер 96 - Санкт-Паули 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Ганновер 96
Санкт-Паули

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер 96 - Санкт-Паули, которое состоится 23 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ганновер 96
      Ганновер
      Санкт-Паули
      Гамбург
      Главные тренеры
      ГерманияКристоф Дабровски
      ГерманияТимо Шульц
      История личных встреч
      20.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 23 Санкт-Паули0 : 3Ганновер 96
      11.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 6 Ганновер 961 : 0Санкт-Паули
      16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Санкт-Паули1 : 2Ганновер 96
      16.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ганновер 962 : 3Санкт-Паули
      17.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Ганновер 964 : 0Санкт-Паули
      30.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Санкт-Паули0 : 1Ганновер 96
      18.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Санкт-Паули0 : 0Ганновер 96
      01.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Ганновер 962 : 0Санкт-Паули
      26.02.2011 Германия - Бундеслига Тур 24 Санкт-Паули0 : 1Ганновер 96
      01.10.2010 Германия - Бундеслига Тур 7 Ганновер 960 : 1Санкт-Паули
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 0711005-03100,0
      2
      Повышение
      		Гамбург11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ян11002-03100,0
      4 Санкт-Паули11003-23100,0
      5 Фортуна11002-13100,0
      6 Зандхаузен11002-13100,0
      7 Кайзерслаутерн11002-13100,0
      8 Хайденхайм11001-03100,0
      9 Хольштайн10102-2133,3
      10 Гройтер Фюрт10102-2133,3
      11 Нюрнберг10012-300,0
      12 Арминия10011-200,0
      13 Ганновер 9610011-200,0
      14 Магдебург10011-200,0
      15 Ганза Р10010-100,0
      16 Айнтрахт Б10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Дармштадт 9810010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ10010-500,0

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