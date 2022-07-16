22:33 ()
Свернуть список

Химки - Пари Нижний Новгород 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
24 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
ХимкиПари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Пари Нижний Новгород, которое состоится 24 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияСергей Николаевич Юран
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      17.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Пари Нижний Новгород0 : 0Химки
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Химки1 : 1Пари Нижний Новгород
      21.10.2020 Кубок России Группа 5 Пари Нижний Новгород1 : 1 9 : 10Химки
      19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 18 Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
      07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
      19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Пари Нижний Новгород1 : 1Химки
      08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
      26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close