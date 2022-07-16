Химки - Пари Нижний Новгород 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
24 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Пари Нижний Новгород, которое состоится 24 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 0
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 1 9 : 10
|19.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 18
|1 : 0
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|0 : 2
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 1
|08.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|0 : 2
|26.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0