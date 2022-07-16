Динамо М - Торпедо М 24 Июля прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Торпедо М, которое состоится 24 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Александр Генрихович Бородюк
История личных встреч
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|10.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 0
|22.09.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 3
|26.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3 Т
|18.11.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|04.08.2006
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 0
|24.07.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|20.03.2005
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 1
|17.10.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|3 : 1
|07.04.2004
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0