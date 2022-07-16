22:33 ()
Свернуть список

Динамо М - Торпедо М 24 Июля прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Торпедо М, которое состоится 24 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      РоссияАлександр Генрихович Бородюк
      История личных встреч
      26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 1Динамо М
      10.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Динамо М0 : 0Торпедо М
      22.09.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Торпедо М1 : 3Динамо М
      26.09.2012 Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 3 ТДинамо М
      18.11.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Динамо М2 : 1Торпедо М
      04.08.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Торпедо М3 : 0Динамо М
      24.07.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Торпедо М2 : 1Динамо М
      20.03.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М2 : 1Торпедо М
      17.10.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Торпедо М3 : 1Динамо М
      07.04.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Динамо М1 : 1Торпедо М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close