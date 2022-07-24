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Ахмат - Факел 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Ахмат
Факел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Факел, которое состоится 24 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      РоссияОлег Петрович Василенко
      История личных встреч
      06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Факел3 : 3Ахмат
      21.09.2016 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 1 3 : 5Ахмат
      26.09.2006 Россия - Первый дивизион Тур 36 Факел2 : 1Ахмат
      07.06.2006 Россия - Первый дивизион Тур 16 Ахмат1 : 3Факел
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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