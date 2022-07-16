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Локомотив - Ростов 24 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
24 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Локомотив МРостов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 24 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      10.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов4 : 1Локомотив М
      03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Локомотив М1 : 2Ростов
      12.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 2Ростов
      17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М4 : 1Ростов
      14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Ростов
      14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов0 : 0Локомотив М
      15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ростов1 : 3Локомотив М
      09.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов3 : 3 4 : 5Локомотив М
      31.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Локомотив М1 : 2Ростов
      15.05.2019 Кубок России 1/2 финала Ростов0 : 2Локомотив М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Крылья Советов11004-23100,0
      2 Сочи11003-13100,0
      3 ЦСКА11002-03100,0
      4 Краснодар10102-2133,3
      5 Факел10102-2133,3
      6 Ахмат10101-1133,3
      7 Динамо М10101-1133,3
      8 Зенит10101-1133,3
      9 Локомотив М10101-1133,3
      10 Пари Нижний Новгород10101-1133,3
      11 Ростов10101-1133,3
      12 Спартак М10101-1133,3
      13 Химки10101-1133,3
      14 Оренбург10012-400,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М10011-300,0
      16
      Зона вылета
      		Урал10010-200,0

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