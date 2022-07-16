Локомотив - Ростов 24 Июля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
24 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 2-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 24 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Йозеф Циннбауэр
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 2
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 0
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 3
|09.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|3 : 3 4 : 5
|31.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|100,0
|2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
|3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|7
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Локомотив М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|12
|Спартак М
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0