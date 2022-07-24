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Енисей - Рубин 24 Июля прямая трансляция

24 Июля 2022 года в 13:00 (+03:00). Первая лига, 2-й тур
Енисей
Рубин

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Рубин, которое состоится 24 Июля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Енисей
      Красноярск
      Рубин
      Казань
      Главные тренеры
      РоссияАртём Сергеевич Горлов
      РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
      История личных встреч
      20.04.2022 Кубок России 1/4 финала Енисей3 : 1Рубин
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Енисей1 : 1Рубин
      15.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Рубин1 : 0Енисей
      26.09.2012 Кубок России 1/16 финала Енисей2 : 1Рубин
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Краснодар-211002-03100,0
      2
      Повышение
      		Кубань11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рубин11002-03100,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал11003-23100,0
      5 Велес11002-13100,0
      6 КАМАЗ11001-03100,0
      7 Волгарь11001-03100,0
      8 Енисей10101-1133,3
      9 Волга Ул10101-1133,3
      10 Алания10100-0133,3
      11 Динамо-Махачкала10100-0133,3
      12 СКА-Хабаровск10012-300,0
      13 Балтика10011-200,0
      14 Акрон10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Родина10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Уфа10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник10010-200,0

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