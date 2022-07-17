Родина - Алания 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия), вместимость: 2700
24 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Алания, которое состоится 24 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Заурбек Эдуардович Тедеев
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Кубань
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 2
Повышение
|Краснодар-2
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|5
|Велес
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|6
|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Волгарь
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|9
|Енисей
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Волга Ул
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|11
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|14
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0