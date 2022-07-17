22:38 ()
Свернуть список

Родина - Алания 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова (Москва, Россия), вместимость: 2700
24 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00). Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Родина
Алания

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Алания, которое состоится 24 Июля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Родина
      Москва
      Алания
      Владикавказ
      Главные тренеры
      УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
      РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Кубань11002-03100,0
      2
      Повышение
      		Краснодар-211002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рубин11002-03100,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал11003-23100,0
      5 Велес11002-13100,0
      6 КАМАЗ11001-03100,0
      7 Волгарь11001-03100,0
      8 Уфа21012-3350,0
      9 Енисей10101-1133,3
      10 Волга Ул20112-3116,7
      11 Алания10100-0133,3
      12 Динамо Мх10100-0133,3
      13 СКА-Хабаровск10012-300,0
      14 Балтика10011-200,0
      15
      Зона вылета
      		Акрон10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0
      17
      Зона вылета
      		Родина10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник10010-200,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close