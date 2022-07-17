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Балтика - Волгарь 24 Июля прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Волгарь, которое состоится 24 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Балтика
      Калининград
      Волгарь
      Астрахань
      Главные тренеры
      РоссияСергей Николаевич Игнашевич
      РоссияАндраник Александрович Бабаян
      История личных встреч
      30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Волгарь2 : 2Балтика
      13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Балтика0 : 2Волгарь
      15.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Волгарь0 : 0Балтика
      08.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 Балтика2 : 0Волгарь
      28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Волгарь0 : 1Балтика
      07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Балтика2 : 1Волгарь
      08.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Балтика1 : 0Волгарь
      13.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Волгарь1 : 0Балтика
      23.02.2016 Кубок ФНЛ За 3-е место Балтика0 : 2Волгарь
      08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 20 Волгарь1 : 0Балтика
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Краснодар-211002-03100,0
      2
      Повышение
      		Кубань11002-03100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рубин11002-03100,0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Арсенал11003-23100,0
      5 Велес11002-13100,0
      6 КАМАЗ11001-03100,0
      7 Волгарь11001-03100,0
      8 Енисей10101-1133,3
      9 Волга Ул10101-1133,3
      10 Алания10100-0133,3
      11 Динамо-Махачкала10100-0133,3
      12 СКА-Хабаровск10012-300,0
      13 Балтика10011-200,0
      14 Акрон10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Родина10010-200,0
      17
      Зона вылета
      		Уфа10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Шинник10010-200,0

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