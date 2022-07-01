Бавария - Манчестер Сити 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Ламбо Филд (Грин-Бей, США), вместимость: 81441
24 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 24 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ламбо Филд (Грин-Бей, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|2 : 3
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2016
|1 : 0
|25.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 5
|3 : 2
|17.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|1 : 0
|10.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|2 : 3
|02.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 3
|01.08.2013
|Ауди Кап
|Финал
|1 : 2
|07.12.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 6
|2 : 0
|27.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 2
|2 : 0