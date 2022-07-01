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Бавария - Манчестер Сити 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Ламбо Филд (Грин-Бей, США), вместимость: 81441
24 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Бавария
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 24 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ламбо Филд (Грин-Бей, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      Манчестер Сити
      Манчестер, Англия
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      29.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Бавария2 : 3Манчестер Сити
      20.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2016 Бавария1 : 0Манчестер Сити
      25.11.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Манчестер Сити3 : 2Бавария
      17.09.2014 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Бавария1 : 0Манчестер Сити
      10.12.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Бавария2 : 3Манчестер Сити
      02.10.2013 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Манчестер Сити1 : 3Бавария
      01.08.2013 Ауди Кап Финал Манчестер Сити1 : 2Бавария
      07.12.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 6 Манчестер Сити2 : 0Бавария
      27.09.2011 Лига чемпионов Группа A. Тур 2 Бавария2 : 0Манчестер Сити

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