Арсенал - Челси 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
24 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Челси, которое состоится 24 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Л
Лондон, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Томас Тухель
История личных встреч
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 1
|01.08.2020
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|29.05.2019
|Лига Европы
|Финал
|4 : 1
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0