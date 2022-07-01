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Арсенал - Челси 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
24 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Арсенал Л
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Челси, которое состоится 24 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Л
      Лондон, Англия
      Челси
      Лондон, Англия
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ГерманияТомас Тухель
      История личных встреч
      20.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Челси2 : 4Арсенал Л
      22.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал Л0 : 2Челси
      01.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Арсенал Л1 : 2Челси
      12.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Челси0 : 1Арсенал Л
      26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал Л3 : 1Челси
      01.08.2020 Кубок Англии Финал Арсенал Л2 : 1Челси
      21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Челси2 : 2Арсенал Л
      29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Арсенал Л1 : 2Челси
      29.05.2019 Лига Европы Финал Челси4 : 1Арсенал Л
      19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал Л2 : 0Челси

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