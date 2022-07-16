Гамбург - Ганза Р 24 Июля прямая трансляция
24 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ганза Р, которое состоится 24 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Йенс Гертель
История личных встреч
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 3
|12.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|3 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 3
|25.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|100,0
| 2
Повышение
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|4
|Падерборн 07
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|50,0
|5
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|6
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|7
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|8
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|9
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|50,0
|10
|Дармштадт 98
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|11
|Хольштайн
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|33,3
|12
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|13
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|15
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Ганза Р
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0,0