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Карлсруэ - Магдебург 24 Июля прямая трансляция

24 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Карлсруэ
Магдебург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Магдебург, которое состоится 24 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Карлсруэ
      Карлсруэ
      Магдебург
      Магдебург
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Айхнер
      ГерманияКристиан Тиц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Хайденхайм22004-06100,0
      2
      Повышение
      		Фортуна22004-26100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Кайзерслаутерн21104-3466,7
      4 Падерборн 0721016-2350,0
      5 Гамбург11002-03100,0
      6 Ян11002-03100,0
      7 Нюрнберг21014-3350,0
      8 Санкт-Паули11003-23100,0
      9 Зандхаузен21013-3350,0
      10 Дармштадт 9821012-3350,0
      11 Хольштайн20204-4233,3
      12 Гройтер Фюрт20112-4116,7
      13 Арминия10011-200,0
      14 Ганновер 9610011-200,0
      15 Магдебург10011-200,0
      16 Ганза Р10010-100,0
      17
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б20020-500,0
      18
      Зона вылета
      		Карлсруэ10010-500,0

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