Гран-при Франции прямая трансляция 24 июля 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром имени Поля Рикара (Ле-Кастелле, Франция)Этап 12, Ле-Кастелле, Франция. Гран-при Франции. Гонка (53 круга, 309.69 км)
24 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Франции - Гонка, которое состоится 24 июля 2022 года в 17:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 12, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|8
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|13
|Александер Албон
|Williams
|14
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|18
|Николас Латифи
|Williams
|19
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas