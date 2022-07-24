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Гран-при Франции прямая трансляция 24 июля 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром имени Поля Рикара (Ле-Кастелле, Франция)
Этап 12, Ле-Кастелле, Франция. Гран-при Франции. Гонка (53 круга, 309.69 км)
24 Июля 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Франции - Гонка, которое состоится 24 июля 2022 года в 17:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 12, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
2НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
3МексикаСерхио ПересRed Bull
4ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
5ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
6ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
7ИспанияФернандо АлонсоAlpine
8ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
9АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
10ФранцияЭстебан ОконAlpine
11ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
12ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
13ТаиландАлександер АлбонWilliams
14ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
15КанадаЛэнс СтроллAston Martin
16КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
17ГерманияМик ШумахерHaas
18КанадаНиколас ЛатифиWilliams
19ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
20ДанияКевин МагнуссенHaas

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