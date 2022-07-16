КАМАЗ - СКА-Хабаровск 25 Июля прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
25 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 25 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|1 : 2
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 2
|17.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|4 : 0
|27.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 49
|2 : 0
|12.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|1 : 1
|07.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 2
|0 : 0
|21.08.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 2
|18.04.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 5
|1 : 1
|04.11.2009
|Россия - Первый дивизион
|Тур 40
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 2
Повышение
|Алания
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Кубань
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|5
|Енисей
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|6
|Краснодар-2
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|8
|Велес
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50,0
|9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|10
|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|11
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|12
|Волгарь
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|13
|Шинник
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|14
|Волга Ул
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Нефтехимик
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Родина
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|0,0