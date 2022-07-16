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КАМАЗ - СКА-Хабаровск 25 Июля прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
25 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
КАМАЗ
СКА-Хабаровск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 25 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      КАМАЗ
      Набережные Челны
      СКА-Хабаровск
      Хабаровск
      Главные тренеры
      РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
      РоссияРоман Сергеевич Шаронов
      История личных встреч
      13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 СКА-Хабаровск1 : 0КАМАЗ
      31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 КАМАЗ1 : 2СКА-Хабаровск
      12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 КАМАЗ0 : 2СКА-Хабаровск
      17.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 СКА-Хабаровск4 : 0КАМАЗ
      27.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 49 СКА-Хабаровск2 : 0КАМАЗ
      12.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 СКА-Хабаровск1 : 1КАМАЗ
      07.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 КАМАЗ0 : 0СКА-Хабаровск
      21.08.2010 Россия - Первый дивизион Тур 25 СКА-Хабаровск0 : 2КАМАЗ
      18.04.2010 Россия - Первый дивизион Тур 5 КАМАЗ1 : 1СКА-Хабаровск
      04.11.2009 Россия - Первый дивизион Тур 40 КАМАЗ3 : 1СКА-Хабаровск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Арсенал22006-26100,0
      2
      Повышение
      		Алания21103-1466,7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Динамо Мх21101-0466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Кубань21102-0466,7
      5 Енисей21104-3466,7
      6 Краснодар-221012-3350,0
      7 Балтика21014-3350,0
      8 Велес21012-2350,0
      9 Рубин21014-3350,0
      10 КАМАЗ11001-03100,0
      11 Уфа21012-3350,0
      12 Волгарь21012-3350,0
      13 Шинник21013-4350,0
      14 Волга Ул20112-3116,7
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик20110-1116,7
      16
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск10012-300,0
      17
      Зона вылета
      		Акрон20022-400,0
      18
      Зона вылета
      		Родина20021-500,0

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