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Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Кью-ту (Остин, США), вместимость: 20500
25 Июля 2022 года в 03:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Остин
Нью-Йорк Ред Буллз

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Остин - Нью-Йорк Ред Буллз, которое состоится 25 Июля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Кью-ту (Остин, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Остин
      Остин
      Нью-Йорк Ред Буллз
      Хэррисон
      Главные тренеры
      СШАДжош Вольфф
      АвстрияГерхард Штрубер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес20 42
      2 Филадельфия Юнион22 42
      3 Нью-Йорк Сити21 41
      4 Остин21 41
      5 Клёб де Фут Монреаль21 35
      6 Миннесота Юнайтед22 34
      7 Нью-Йорк Ред Буллз20 33
      8 Реал Солт-Лейк22 33
      9 Даллас22 32
      10 Нэшвилл22 31
      11 Орландо Сити22 30
      12 Коламбус Крю21 30
      13 Портленд Тимберс22 30
      14 Сиэтл Саундерс21 29
      15 Цинциннати22 28
      16 Лос-Анджелес Гэлакси20 27
      17 Шарлотт22 26
      18 Чикаго Файр22 26
      19 Ванкувер Уайткэпс22 26
      20 Нью-Инглэнд Революшн21 26
      21 Хьюстон Динамо22 25
      22 Интер Майами21 25
      23 Атланта Юнайтед20 24
      24 Колорадо Рэпидз21 24
      25 Торонто22 22
      26 Сан-Хосе Эртквейкс21 22
      27 Спортинг Канзас-Сити23 20
      28 Ди-Си Юнайтед20 18

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