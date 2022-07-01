Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США), вместимость: 30510
25 Июля 2022 года в 04:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед, которое состоится 25 Июля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк - Хоум Депот-центр (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
Атланта
Главные тренеры
|Грег Ванни
|Гонсало Пинеда
История личных встреч
|04.08.2019
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|3 : 0
|22.04.2018
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|0 : 2
|21.09.2017
|MLS - Высшая лига футбола
|Высшая лига футбола
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Лос-Анджелес
|20
|42
|2
|Филадельфия Юнион
|22
|42
|3
|Нью-Йорк Сити
|21
|41
|4
|Остин
|21
|41
|5
|Клёб де Фут Монреаль
|21
|35
|6
|Миннесота Юнайтед
|22
|34
|7
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|33
|8
|Реал Солт-Лейк
|22
|33
|9
|Даллас
|22
|32
|10
|Нэшвилл
|22
|31
|11
|Орландо Сити
|22
|30
|12
|Коламбус Крю
|21
|30
|13
|Портленд Тимберс
|22
|30
|14
|Сиэтл Саундерс
|21
|29
|15
|Цинциннати
|22
|28
|16
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|27
|17
|Шарлотт
|22
|26
|18
|Чикаго Файр
|22
|26
|19
|Ванкувер Уайткэпс
|22
|26
|20
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|26
|21
|Хьюстон Динамо
|22
|25
|22
|Интер Майами
|21
|25
|23
|Атланта Юнайтед
|20
|24
|24
|Колорадо Рэпидз
|21
|24
|25
|Торонто
|22
|22
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|21
|22
|27
|Спортинг Канзас-Сити
|23
|20
|28
|Ди-Си Юнайтед
|20
|18