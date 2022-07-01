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Химнасия и Эсгрима - Ланус 25 Июля прямая трансляция

25 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур
Химнасия и Эсгрима
Ланус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химнасия и Эсгрима - Ланус, которое состоится 25 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химнасия и Эсгрима
      Ла-Плата
      Ланус
      Ланус
      Главные тренеры
      АргентинаНестор Горосито
      АргентинаХорхе Альмирон
      История личных встреч
      25.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 8 Ланус2 : 0Химнасия и Эсгрима
      03.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Химнасия и Эсгрима2 : 4Ланус
      27.07.2019 Аргентина - Примера Тур 1 Ланус1 : 1Химнасия и Эсгрима
      09.02.2019 Аргентина - Примера Тур 18 Ланус2 : 0Химнасия и Эсгрима
      01.10.2017 Аргентина - Примера Тур 5 Химнасия и Эсгрима1 : 3Ланус
      06.12.2016 Аргентина - Примера Тур 12 Ланус1 : 0Химнасия и Эсгрима
      07.12.2015 Аргентина - Примера Раунд Судамерикана - Финал Химнасия и Эсгрима1 : 2Ланус
      29.11.2015 Аргентина - Примера Раунд Судамерикана - Финал Ланус1 : 0Химнасия и Эсгрима
      21.03.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 6 Ланус2 : 0Химнасия и Эсгрима
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Расинг А10 18
      4 Годой-Крус9 17
      5 Платенсе8 16
      6 Ньюэллс Олд Бойз9 16
      7 Уракан9 16
      8 Химнасия и Эсгрима9 15
      9 Унион9 15
      10 Патронато9 14
      11 Колон10 13
      12 Сан-Лоренсо8 12
      13 Ривер Плейт9 12
      14 Банфилд9 12
      15 Арсенал Саранди9 12
      16 Бока Хуниорс9 12
      17 Эстудиантес9 11
      18 Росарио Сентраль9 11
      19 Атлетико Сармьенто9 10
      20 Дефенса и Хустисия9 10
      21 Тигре9 9
      22 Тальерес9 8
      23 Индепендьенте9 8
      24 Сентраль Кордова10 8
      25 Велес Сарсфилд9 7
      26 Барракас Сентраль8 6
      27 Ланус9 6
      28 Альдосиви9 5

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