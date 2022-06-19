Атлетико Минейро - Коринтианс 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
25 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
1-й тайм, 28'
1 : 0
- 8'1:0Кено
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Коринтианс, которое состоится 25 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Коринтианс
Сан-Паулу
|22
|вр
|Эверсон
|25
|зщ
|Мариано
|16
|зщ
|Игор Рабелло
|3
|зщ
|Хуниор Алонсо
|13
|зщ
|Гильерме Арана
|8
|пз
|Жаир
|29
|пз
|Аллан
|15
|пз
|Федерико Сарачо
|26
|пз
|Игнасио Фернандес
|11
|нп
|Кено
|7
|нп
|Халк
|22
|вр
|Карлос Мигел
|23
|зщ
|Лемос Консерва Фагнер
|25
|зщ
|Бруно Мендес
|31
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|26
|зщ
|Фабио Сантос
|37
|пз
|Эдуардо Сантос Кейрос
|5
|пз
|Майкон
|11
|пз
|Виктор Жулиано
|28
|пз
|Адсон
|7
|пз
|Юри Альберту
|10
|нп
|Виллиан
Запасные
|32
|вр
|Рафаэл
|40
|зщ
|Натан
|2
|зщ
|Гуга
|4
|зщ
|Ревер
|6
|зщ
|Додо
|5
|пз
|Отавио
|44
|пз
|Рубенс Диас
|37
|пз
|Педриньо
|30
|пз
|Кристиан Павон
|19
|нп
|Адемир да Силва
|10
|нп
|Эдуардо Варгас
|14
|нп
|Алан Кардек
|32
|вр
|Матеус Донелли
|4
|зщ
|Карлос Жил
|30
|зщ
|Роберт Ренан Альвес Барбоса
|6
|зщ
|Лукас Питон
|34
|зщ
|Раул Густаво
|27
|зщ
|Бруно Мело
|39
|пз
|Шавиер
|24
|пз
|Виктор Кантильо
|29
|пз
|Рони
|19
|нп
|Густаво Силва
|42
|нп
|Джоване Сантана ду Насименту
|9
|нп
|Рожер Круг
Главные тренеры
|Антонио Матихевич Рикардо Мохамед
|Витор Перейра
История личных встреч
|11.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 31
|3 : 0
|18.07.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|15.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|13.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|3 : 2
|02.12.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|02.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|02.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|29.04.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|26.11.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|2 : 2
|03.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|21
|11
|8
|2
|32-14
|41
|65,1
|2
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|28-19
|38
|63,3
|3
|Флуминенсе
|20
|11
|4
|5
|30-20
|37
|61,7
|4
|Атлетико Минейро
|19
|9
|8
|2
|28-18
|35
|61,4
|5
|Фламенго
|20
|9
|4
|7
|26-18
|31
|51,7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|9
|4
|7
|24-24
|31
|51,7
|7
|Интернасьонал
|20
|7
|9
|4
|27-22
|30
|50,0
|8
|Сан-Паулу
|20
|6
|11
|3
|32-24
|29
|48,3
|9
|Ред Булл Брагантино
|20
|7
|7
|6
|32-25
|28
|46,7
|10
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22-16
|25
|46,3
|11
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|20-19
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|20-27
|24
|40,0
|13
|Аваи
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|38,1
|14
|Гояс
|21
|5
|9
|7
|22-26
|24
|38,1
|15
|Куяба
|20
|6
|5
|9
|15-20
|23
|38,3
|16
|Америка Минейро
|20
|6
|3
|11
|16-24
|21
|35,0
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|19
|5
|5
|9
|21-30
|20
|35,1
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|19
|4
|6
|9
|18-27
|18
|31,6
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|8
|10
|19-38
|17
|27,0
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|19
|3
|5
|11
|15-24
|14
|24,6