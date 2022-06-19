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Атлетико Минейро - Коринтианс 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия), вместимость: 58170
25 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
Атлетико Минейро
1-й тайм, 28'
1 : 0
Коринтианс

  • 8'
    1:0
    Кено
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Минейро - Коринтианс, которое состоится 25 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту (Белу-Оризонти, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Атлетико Минейро
    Белу-Оризонти
    Коринтианс
    Сан-Паулу
    22Бразилиявр Эверсон
    25Бразилиязщ Мариано
    16БразилиязщИгор Рабелло
    3ПарагвайзщХуниор Алонсо
    13БразилиязщГильерме Арана
    8Бразилияпз Жаир
    29Бразилияпз Аллан
    15АргентинапзФедерико Сарачо
    26АргентинапзИгнасио Фернандес
    11Бразилиянп Кено
    7Бразилиянп Халк
    22БразилияврКарлос Мигел
    23БразилиязщЛемос Консерва Фагнер
    25УругвайзщБруно Мендес
    31ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
    26БразилиязщФабио Сантос
    37БразилияпзЭдуардо Сантос Кейрос
    5Бразилияпз Майкон
    11БразилияпзВиктор Жулиано
    28Бразилияпз Адсон
    7БразилияпзЮри Альберту
    10Бразилиянп Виллиан
    Запасные
    32Бразилиявр Рафаэл
    40Бразилиязщ Натан
    2Бразилиязщ Гуга
    4Бразилиязщ Ревер
    6Бразилиязщ Додо
    5Бразилияпз Отавио
    44БразилияпзРубенс Диас
    37Бразилияпз Педриньо
    30АргентинапзКристиан Павон
    19БразилиянпАдемир да Силва
    10ЧилинпЭдуардо Варгас
    14БразилиянпАлан Кардек
    32БразилияврМатеус Донелли
    4БразилиязщКарлос Жил
    30БразилиязщРоберт Ренан Альвес Барбоса
    6БразилиязщЛукас Питон
    34БразилиязщРаул Густаво
    27БразилиязщБруно Мело
    39Бразилияпз Шавиер
    24КолумбияпзВиктор Кантильо
    29Бразилияпз Рони
    19БразилиянпГуставо Силва
    42БразилиянпДжоване Сантана ду Насименту
    9БразилиянпРожер Круг
    Главные тренеры
    АргентинаАнтонио Матихевич Рикардо Мохамед
    ПортугалияВитор Перейра
    История личных встреч
    11.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 31 Атлетико Минейро3 : 0Коринтианс
    18.07.2021 Бразилия - Серия А Тур 12 Коринтианс1 : 2Атлетико Минейро
    15.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 21 Коринтианс1 : 2Атлетико Минейро
    13.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 2 Атлетико Минейро3 : 2Коринтианс
    02.12.2019 Бразилия - Серия А Тур 36 Атлетико Минейро2 : 1Коринтианс
    02.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 17 Коринтианс1 : 0Атлетико Минейро
    02.09.2018 Бразилия - Серия А Тур 22 Коринтианс1 : 1Атлетико Минейро
    29.04.2018 Бразилия - Серия А Тур 3 Атлетико Минейро1 : 0Коринтианс
    26.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 37 Коринтианс2 : 2Атлетико Минейро
    03.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 18 Атлетико Минейро0 : 2Коринтианс
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1 Палмейрас21118232-144165,1
    2 Коринтианс20115428-193863,3
    3 Флуминенсе20114530-203761,7
    4 Атлетико Минейро1998228-183561,4
    5 Фламенго2094726-183151,7
    6 Атлетико Паранаэнсе2094724-243151,7
    7 Интернасьонал2079427-223050,0
    8 Сан-Паулу20611332-242948,3
    9 Ред Булл Брагантино2077632-252846,7
    10 Сантос1867522-162546,3
    11 Сеара20510520-192541,7
    12 Ботафого20731020-272440,0
    13 Аваи21731121-332438,1
    14 Гояс2159722-262438,1
    15 Куяба2065915-202338,3
    16 Америка Минейро20631116-242135,0
    17
    Зона вылета
    		Коритиба1955921-302035,1
    18
    Зона вылета
    		Атлетико Гояниенсе1946918-271831,6
    19
    Зона вылета
    		Жувентуде21381019-381727,0
    20
    Зона вылета
    		Форталеза19351115-241424,6

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