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Атлетико Гояниенсе - Америка Минейро 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Антониу Аккиоли (Гояния, Бразилия), вместимость: 10525
25 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
Атлетико Гояниенсе
1-й тайм, 27'
0 : 0
Америка Минейро

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Америка Минейро, которое состоится 25 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Аккиоли (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Америка Минейро
      Белу-Оризонти
      1БразилияврРоналдо де Оливейра
      2БразилиязщАйнер Монжардим
      4Бразилиязщ Camutanga
      6БразилиязщАртур Энрике
      3Бразилияпз Эдсон
      8БразилияпзМарлон Фрейтас
      5БразилияпзВиллиан Мараньян
      10БразилияпзЖорже Шавьер
      11БразилияпзВеллингтон Соарес
      7БразилиянпАйртон Сантус
      9БразилиянпRicardo Viana Filho
      1БразилияврМатеус Кавикьоли
      27ПарагвайзщРауль Касерес
      34БразилиязщЛуан Патрик
      33Бразилиязщ Эдер
      6Бразилиязщ Марлон
      21БразилиязщЛукас Кал
      25Бразилиязщ Артур
      8Бразилияпз Жуниньо
      7Бразилиянп Матеузиньо
      11БразилиянпФелипе Азеведу
      19Бразилиянп Энрике
      Запасные
      12Бразилиявр Ренан
      14Бразилиязщ Вандерсон
      15Бразилиязщ Жефферсон
      13Бразилиязщ Дуду
      16БразилияпзГабриэль Баральяс
      19Бразилияпз Шайлон
      17Бразилияпз Rhaldney
      22БразилиянпЛуис Фернандо
      18Бразилиянп Kelvin
      20АргентинанпДиего Чурин
      21БразилиянпЖуан Пеглоу
      12Бразилиявр Айртон
      23БразилияврRóbson Luiz dos Santos Nascimento
      2Бразилиязщ Патрик
      3БразилиязщЯго Майдана
      4АргентиназщХерман Конти
      13БразилияпзRodrigo Henrique Santos de Souza
      5Бразилияпз Зе Рикардо
      10КолумбияпзХуан Рамирес
      15Бразилияпз Жуниньо
      18Бразилияпз Густавиньо
      37Бразилиянп Эвералдо
      38БразилиянпКарлос Алберто
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      БразилияКампос Жоржиньо
      БразилияВагнер Мансини
      История личных встреч
      18.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Америка Минейро0 : 0Атлетико Гояниенсе
      02.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 14 Атлетико Гояниенсе1 : 1Америка Минейро
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас21118232-144165,1
      2 Коринтианс20115428-193863,3
      3 Флуминенсе20114530-203761,7
      4 Атлетико Минейро1998228-183561,4
      5 Фламенго2094726-183151,7
      6 Атлетико Паранаэнсе2094724-243151,7
      7 Интернасьонал2079427-223050,0
      8 Сан-Паулу20611332-242948,3
      9 Ред Булл Брагантино2077632-252846,7
      10 Сантос1867522-162546,3
      11 Сеара20510520-192541,7
      12 Ботафого20731020-272440,0
      13 Аваи21731121-332438,1
      14 Гояс2159722-262438,1
      15 Куяба2065915-202338,3
      16 Америка Минейро20631116-242135,0
      17
      Зона вылета
      		Коритиба1955921-302035,1
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1946918-271831,6
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде21381019-381727,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза19351115-241424,6

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