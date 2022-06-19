Атлетико Гояниенсе - Америка Минейро 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Антониу Аккиоли (Гояния, Бразилия), вместимость: 10525
25 Июля 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
1-й тайм, 27'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Америка Минейро, которое состоится 25 Июля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Аккиоли (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Америка Минейро
Белу-Оризонти
|1
|вр
|Роналдо де Оливейра
|2
|зщ
|Айнер Монжардим
|4
|зщ
|Camutanga
|6
|зщ
|Артур Энрике
|3
|пз
|Эдсон
|8
|пз
|Марлон Фрейтас
|5
|пз
|Виллиан Мараньян
|10
|пз
|Жорже Шавьер
|11
|пз
|Веллингтон Соарес
|7
|нп
|Айртон Сантус
|9
|нп
|Ricardo Viana Filho
|1
|вр
|Матеус Кавикьоли
|27
|зщ
|Рауль Касерес
|34
|зщ
|Луан Патрик
|33
|зщ
|Эдер
|6
|зщ
|Марлон
|21
|зщ
|Лукас Кал
|25
|зщ
|Артур
|8
|пз
|Жуниньо
|7
|нп
|Матеузиньо
|11
|нп
|Фелипе Азеведу
|19
|нп
|Энрике
Запасные
|12
|вр
|Ренан
|14
|зщ
|Вандерсон
|15
|зщ
|Жефферсон
|13
|зщ
|Дуду
|16
|пз
|Габриэль Баральяс
|19
|пз
|Шайлон
|17
|пз
|Rhaldney
|22
|нп
|Луис Фернандо
|18
|нп
|Kelvin
|20
|нп
|Диего Чурин
|21
|нп
|Жуан Пеглоу
|12
|вр
|Айртон
|23
|вр
|Róbson Luiz dos Santos Nascimento
|2
|зщ
|Патрик
|3
|зщ
|Яго Майдана
|4
|зщ
|Херман Конти
|13
|пз
|Rodrigo Henrique Santos de Souza
|5
|пз
|Зе Рикардо
|10
|пз
|Хуан Рамирес
|15
|пз
|Жуниньо
|18
|пз
|Густавиньо
|37
|нп
|Эвералдо
|38
|нп
|Карлос Алберто
Главные тренеры
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
|Кампос Жоржиньо
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|18.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|0 : 0
|02.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|21
|11
|8
|2
|32-14
|41
|65,1
|2
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|28-19
|38
|63,3
|3
|Флуминенсе
|20
|11
|4
|5
|30-20
|37
|61,7
|4
|Атлетико Минейро
|19
|9
|8
|2
|28-18
|35
|61,4
|5
|Фламенго
|20
|9
|4
|7
|26-18
|31
|51,7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|9
|4
|7
|24-24
|31
|51,7
|7
|Интернасьонал
|20
|7
|9
|4
|27-22
|30
|50,0
|8
|Сан-Паулу
|20
|6
|11
|3
|32-24
|29
|48,3
|9
|Ред Булл Брагантино
|20
|7
|7
|6
|32-25
|28
|46,7
|10
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22-16
|25
|46,3
|11
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|20-19
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|20-27
|24
|40,0
|13
|Аваи
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|38,1
|14
|Гояс
|21
|5
|9
|7
|22-26
|24
|38,1
|15
|Куяба
|20
|6
|5
|9
|15-20
|23
|38,3
|16
|Америка Минейро
|20
|6
|3
|11
|16-24
|21
|35,0
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|19
|5
|5
|9
|21-30
|20
|35,1
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|19
|4
|6
|9
|18-27
|18
|31,6
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|8
|10
|19-38
|17
|27,0
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|19
|3
|5
|11
|15-24
|14
|24,6