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Форталеза - Сантос 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
25 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
Форталеза
Сантос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Сантос, которое состоится 25 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Форталеза
      Форталеза
      Сантос
      Сантус
      1БразилияврМарсело Бук
      19АргентиназщЭмануэль Бритес
      4Бразилиязщ Тити
      5БразилиязщМарсело Консейсао
      29БразилиязщЖунинью Капишаба
      8БразилиязщМатеус дос Сантос
      10БразилияпзЛукас Криспим
      11Бразилиянп Ромариньо
      21БразилиянпМойзес Виейра да Вейга
      18АргентинанпСильвио Ромеро
      34Бразилиявр Пауло
      31БразилиязщАлекс Насименто
      4Бразилиязщ Эдуардо
      13Бразилиязщ Мадсон
      3БразилиязщФелипе Жонатан
      29БразилияпзГилерме Камашо
      14УругвайпзРодриго Фернандес
      30БразилиянпЛукас Брага
      92БразилиянпЛео Баптистау
      9БразилиянпМаркос Леонардо
      Запасные
      23БразилияврМакс Валеф
      40БразилиязщВитор Рикардо Ерро Кандидо
      28БразилиязщЛинкон Хабрао
      26БразилиязщСамуэль Кейрош де Фрейтас
      80ВенесуэлапзРомуло Отеро
      88Бразилияпз Саша
      27БразилияпзФабрисио Байано
      13БразилияпзЛукас Лима
      34АргентинанпВалентин Депьетри
      7БразилиянпРобсон Фернандес
      91БразилиянпТьяго Гальярдо
      52БразилияврDiogenes Vinicius da Silva
      27Бразилиязщ Ауро
      32БразилиязщDerick Fernando da Silva
      8ЭквадорпзДжоян Хулио
      17Бразилияпз Винисиус
      7УругвайпзКарлос Санчес
      11Бразилиянп Анжело
      15ЭквадорнпБрайян Ангуло
      12БразилиянпRwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz
      Главные тренеры
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      АргентинаФабиан Бустос
      БразилияЛуис Карлос Лиска
      История личных встреч
      26.11.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Сантос2 : 0Форталеза
      16.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 16 Форталеза1 : 1Сантос
      22.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 31 Форталеза2 : 0Сантос
      28.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 12 Сантос1 : 1Форталеза
      29.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 35 Форталеза2 : 1Сантос
      25.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 16 Сантос3 : 3Форталеза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас21118232-144165,1
      2 Коринтианс20115428-193863,3
      3 Флуминенсе20114530-203761,7
      4 Атлетико Минейро1998228-183561,4
      5 Фламенго2094726-183151,7
      6 Атлетико Паранаэнсе2094724-243151,7
      7 Интернасьонал2079427-223050,0
      8 Сан-Паулу20611332-242948,3
      9 Ред Булл Брагантино2077632-252846,7
      10 Сантос1867522-162546,3
      11 Сеара20510520-192541,7
      12 Ботафого20731020-272440,0
      13 Аваи21731121-332438,1
      14 Гояс2159722-262438,1
      15 Куяба2065915-202338,3
      16 Америка Минейро20631116-242135,0
      17
      Зона вылета
      		Коритиба1955921-302035,1
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе1946918-271831,6
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде21381019-381727,0
      20
      Зона вылета
      		Форталеза19351115-241424,6

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