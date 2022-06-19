Форталеза - Сантос 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
25 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 19-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Сантос, которое состоится 25 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форталеза
Форталеза
Сантос
Сантус
|1
|вр
|Марсело Бук
|19
|зщ
|Эмануэль Бритес
|4
|зщ
|Тити
|5
|зщ
|Марсело Консейсао
|29
|зщ
|Жунинью Капишаба
|8
|зщ
|Матеус дос Сантос
|10
|пз
|Лукас Криспим
|11
|нп
|Ромариньо
|21
|нп
|Мойзес Виейра да Вейга
|18
|нп
|Сильвио Ромеро
|34
|вр
|Пауло
|31
|зщ
|Алекс Насименто
|4
|зщ
|Эдуардо
|13
|зщ
|Мадсон
|3
|зщ
|Фелипе Жонатан
|29
|пз
|Гилерме Камашо
|14
|пз
|Родриго Фернандес
|30
|нп
|Лукас Брага
|92
|нп
|Лео Баптистау
|9
|нп
|Маркос Леонардо
Запасные
|23
|вр
|Макс Валеф
|40
|зщ
|Витор Рикардо Ерро Кандидо
|28
|зщ
|Линкон Хабрао
|26
|зщ
|Самуэль Кейрош де Фрейтас
|80
|пз
|Ромуло Отеро
|88
|пз
|Саша
|27
|пз
|Фабрисио Байано
|13
|пз
|Лукас Лима
|34
|нп
|Валентин Депьетри
|7
|нп
|Робсон Фернандес
|91
|нп
|Тьяго Гальярдо
|52
|вр
|Diogenes Vinicius da Silva
|27
|зщ
|Ауро
|32
|зщ
|Derick Fernando da Silva
|8
|пз
|Джоян Хулио
|17
|пз
|Винисиус
|7
|пз
|Карлос Санчес
|11
|нп
|Анжело
|15
|нп
|Брайян Ангуло
|12
|нп
|Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
|Фабиан Бустос
|Луис Карлос Лиска
История личных встреч
|26.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|2 : 0
|16.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|22.01.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|28.09.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|29.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|25.08.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|21
|11
|8
|2
|32-14
|41
|65,1
|2
|Коринтианс
|20
|11
|5
|4
|28-19
|38
|63,3
|3
|Флуминенсе
|20
|11
|4
|5
|30-20
|37
|61,7
|4
|Атлетико Минейро
|19
|9
|8
|2
|28-18
|35
|61,4
|5
|Фламенго
|20
|9
|4
|7
|26-18
|31
|51,7
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|9
|4
|7
|24-24
|31
|51,7
|7
|Интернасьонал
|20
|7
|9
|4
|27-22
|30
|50,0
|8
|Сан-Паулу
|20
|6
|11
|3
|32-24
|29
|48,3
|9
|Ред Булл Брагантино
|20
|7
|7
|6
|32-25
|28
|46,7
|10
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22-16
|25
|46,3
|11
|Сеара
|20
|5
|10
|5
|20-19
|25
|41,7
|12
|Ботафого
|20
|7
|3
|10
|20-27
|24
|40,0
|13
|Аваи
|21
|7
|3
|11
|21-33
|24
|38,1
|14
|Гояс
|21
|5
|9
|7
|22-26
|24
|38,1
|15
|Куяба
|20
|6
|5
|9
|15-20
|23
|38,3
|16
|Америка Минейро
|20
|6
|3
|11
|16-24
|21
|35,0
| 17
Зона вылета
|Коритиба
|19
|5
|5
|9
|21-30
|20
|35,1
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|19
|4
|6
|9
|18-27
|18
|31,6
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|8
|10
|19-38
|17
|27,0
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|19
|3
|5
|11
|15-24
|14
|24,6