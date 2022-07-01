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Банфилд - Аргентинос Хуниорс 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур
Банфилд
Аргентинос Хуниорс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Банфилд - Аргентинос Хуниорс, которое состоится 26 Июля 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Банфилд
      Банфилд
      Аргентинос Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Дабове
      АргентинаГабриэль Алехандро Милито
      История личных встреч
      02.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Банфилд0 : 2Аргентинос Хуниорс
      14.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 6 Аргентинос Хуниорс2 : 0Банфилд
      24.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 11 Аргентинос Хуниорс1 : 1Банфилд
      17.08.2019 Аргентина - Примера Тур 3 Аргентинос Хуниорс3 : 2Банфилд
      02.12.2018 Аргентина - Примера Тур 14 Банфилд0 : 1Аргентинос Хуниорс
      09.12.2017 Аргентина - Примера Тур 12 Банфилд2 : 3Аргентинос Хуниорс
      25.11.2015 Аргентина - Примера Раунд Судамерикана - 1/2 финала Банфилд1 : 0Аргентинос Хуниорс
      05.09.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 23 Банфилд1 : 1Аргентинос Хуниорс
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс9 19
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Расинг А10 18
      4 Химнасия и Эсгрима10 18
      5 Годой-Крус9 17
      6 Ньюэллс Олд Бойз9 16
      7 Платенсе9 16
      8 Уракан9 16
      9 Ривер Плейт10 15
      10 Унион9 15
      11 Бока Хуниорс10 15
      12 Патронато9 14
      13 Колон10 13
      14 Сан-Лоренсо8 12
      15 Банфилд9 12
      16 Арсенал Саранди9 12
      17 Тигре10 12
      18 Эстудиантес10 11
      19 Росарио Сентраль9 11
      20 Атлетико Сармьенто9 10
      21 Дефенса и Хустисия9 10
      22 Тальерес9 8
      23 Индепендьенте9 8
      24 Сентраль Кордова10 8
      25 Велес Сарсфилд9 7
      26 Барракас Сентраль8 6
      27 Ланус10 6
      28 Альдосиви10 5

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