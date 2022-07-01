Велес Сарсфилд - Уракан 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Велес Сарсфилд - Уракан, которое состоится 26 Июля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Уракан
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Хулио Нестор Ваккари (и.о.)
|Франк Дарио Куделька
История личных встреч
|25.02.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 4
|2 : 0
|26.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 8
|1 : 1
|17.04.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 10
|2 : 0
|22.11.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 6. Тур 4
|1 : 2
|31.10.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 6. Тур 1
|1 : 1
|01.11.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|09.02.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|21.11.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|28.03.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|27.09.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 26
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Аргентинос Хуниорс
|9
|19
|2
|Атлетико Тукуман
|9
|19
|3
|Расинг А
|10
|18
|4
|Химнасия и Эсгрима
|10
|18
|5
|Годой-Крус
|9
|17
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|16
|7
|Платенсе
|9
|16
|8
|Уракан
|9
|16
|9
|Ривер Плейт
|10
|15
|10
|Унион
|9
|15
|11
|Бока Хуниорс
|10
|15
|12
|Патронато
|9
|14
|13
|Колон
|10
|13
|14
|Сан-Лоренсо
|8
|12
|15
|Банфилд
|9
|12
|16
|Арсенал Саранди
|9
|12
|17
|Тигре
|10
|12
|18
|Эстудиантес
|10
|11
|19
|Росарио Сентраль
|9
|11
|20
|Атлетико Сармьенто
|9
|10
|21
|Дефенса и Хустисия
|9
|10
|22
|Тальерес
|9
|8
|23
|Индепендьенте
|9
|8
|24
|Сентраль Кордова
|10
|8
|25
|Велес Сарсфилд
|9
|7
|26
|Барракас Сентраль
|8
|6
|27
|Ланус
|10
|6
|28
|Альдосиви
|10
|5