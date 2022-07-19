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Цюрих - Карабах 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария), вместимость: 30000
27 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Цюрих
Карабах

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цюрих - Карабах, которое состоится 27 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Летцигрунд (Цюрих, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Цюрих
      Цюрих, Швейцария
      Карабах
      Агдам, Азербайджан
      Главные тренеры
      ГерманияФранко Фода
      АзербайджанГурбан Гурбанов
      История личных встреч
      19.07.2022 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Карабах3 : 2Цюрих
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд - 1/2 финала
      Ла Фиорита
      Интер Клуб Эскальдес
      		1 : 2
      Левадия
      Викингур Р
      		1 : 6
      Предварительный раунд - Финал
      Интер Клуб Эскальдес
      Викингур Р
      		0 : 1
      1-й квалификационный раунд
      Команда12
      Пюник
      ЧФР Клуж
      		0 : 0 2 : 2 3 : 4
      Мальмё
      Викингур Р
      		3 : 2 3 : 3
      Лудогорец
      Сутьеска
      		2 : 0 0 : 1
      Балкани
      Жальгирис
      		1 : 1 1 : 0 ДВ
      Нью-Сейнтс
      Линфилд
      		1 : 0 2 : 0 ДВ
      Лех П
      Карабах
      		1 : 0 5 : 1
      Шэмрок Роверс
      Хайбернианс
      		3 : 0 0 : 0
      Шкупи
      Линкольн
      		3 : 0 2 : 0
      Команда12
      Тобол
      Ференцварош
      		0 : 0 5 : 1
      ХИК
      Рижская футбольная школа
      		1 : 0 2 : 1 4 : 5
      Будё-Глимт
      КИ Клаксвик
      		3 : 0 3 : 1
      Дюделанж
      Тирана
      		1 : 0 1 : 2
      Зриньски
      Шериф
      		0 : 0 1 : 0
      Марибор
      Шахтёр С
      		0 : 0 0 : 2
      Слован Бр
      Динамо Бт
      		0 : 0 1 : 2 ДВ
      2-й квалификационный раунд
      Команда12
      Карабах
      Цюрих
      		3 : 2 27.07
      Пюник
      Дюделанж
      		0 : 1 26.07
      Жальгирис
      Мальмё
      		1 : 0 27.07
      Мидтьюлланн
      АЕК Ларнака
      		1 : 1 26.07
      Лудогорец
      Шэмрок Роверс
      		3 : 0 26.07
      Линфилд
      Будё-Глимт
      		1 : 0 27.07
      Команда12
      Динамо З
      Шкупи
      		2 : 2 26.07
      ХИК
      Виктория Пльзень
      		1 : 2 26.07
      Маккаби Х
      Олимпиакос
      		1 : 1 27.07
      Динамо К
      Фенербахче
      		0 : 0 27.07
      Ференцварош
      Слован Бр
      		1 : 2 27.07
      Марибор
      Шериф
      		0 : 0 26.07
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      B03
      B01
      		02.0809.08
      B07
      B02
      		02.0809.08
      B08
      B04
      		02.0809.08
      B05
      B06
      		02.0809.08
      Црвена Звезда
      B10
      		02.0809.08
      Команда12
      Монако
      ПСВ Эйндховен
      		02.0809.08
      B12
      Штурм
      		02.0809.08
      Юнион
      Рейнджерс
      		02.0809.08
      Бенфика
      B11
      		02.0809.08
      B09
      Аполлон Л
      		02.0809.08
      Раунд плей-офф
      Команда12
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      		16.08
      Команда12
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08
      		23.08

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