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Реал Мадрид - Америка 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2022 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Реал Мадрид
Америка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Америка, которое состоится 27 Июля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Америка
      Мехико, Мексика
      Главные тренеры
      ИталияКарло Анчелотти
      АргентинаФернандо Ортис
      История личных встреч
      15.12.2016 Клубный чемпионат мира 1/2 финала Америка0 : 2Реал Мадрид

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