Реал Мадрид - Америка 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2022 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Америка
Мехико, Мексика
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Фернандо Ортис
История личных встреч
|15.12.2016
|Клубный чемпионат мира
|1/2 финала
|0 : 2