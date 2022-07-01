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Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур
Арсенал Саранди
Росарио Сентраль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Саранди - Росарио Сентраль, которое состоится 27 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Саранди
      Саранди
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Главные тренеры
      АргентинаЛеонардо Маделон
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      История личных встреч
      11.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 1 Арсенал Саранди1 : 1Росарио Сентраль
      25.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 8 Росарио Сентраль4 : 0Арсенал Саранди
      16.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 5 Росарио Сентраль2 : 1Арсенал Саранди
      02.03.2020 Аргентина - Примера Тур 22 Росарио Сентраль3 : 1Арсенал Саранди
      05.05.2018 Аргентина - Примера Тур 26 Арсенал Саранди4 : 0Росарио Сентраль
      01.10.2016 Аргентина - Примера Тур 5 Росарио Сентраль5 : 0Арсенал Саранди
      08.05.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 14 Арсенал Саранди1 : 0Росарио Сентраль
      05.09.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 23 Росарио Сентраль1 : 0Арсенал Саранди
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Аргентинос Хуниорс10 20
      2 Атлетико Тукуман9 19
      3 Расинг А10 18
      4 Химнасия и Эсгрима10 18
      5 Унион10 18
      6 Годой-Крус10 17
      7 Уракан10 17
      8 Платенсе9 16
      9 Ньюэллс Олд Бойз10 16
      10 Ривер Плейт10 15
      11 Бока Хуниорс10 15
      12 Патронато9 14
      13 Сан-Лоренсо9 13
      14 Банфилд10 13
      15 Колон10 13
      16 Дефенса и Хустисия10 13
      17 Арсенал Саранди9 12
      18 Тигре10 12
      19 Эстудиантес10 11
      20 Росарио Сентраль9 11
      21 Атлетико Сармьенто9 10
      22 Тальерес10 9
      23 Велес Сарсфилд10 8
      24 Индепендьенте9 8
      25 Сентраль Кордова10 8
      26 Барракас Сентраль8 6
      27 Ланус10 6
      28 Альдосиви10 5

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