Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2022 года в 02:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Саранди - Росарио Сентраль, которое состоится 27 Июля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Саранди
Саранди
Росарио Сентраль
Росарио
Главные тренеры
|Леонардо Маделон
|Леандро Даниэль Сомоса
История личных встреч
|11.02.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 1
|1 : 1
|25.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 8
|4 : 0
|16.03.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 5
|2 : 1
|02.03.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|3 : 1
|05.05.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 26
|4 : 0
|01.10.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 5
|5 : 0
|08.05.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 14
|1 : 0
|05.09.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 23
|1 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Аргентинос Хуниорс
|10
|20
|2
|Атлетико Тукуман
|9
|19
|3
|Расинг А
|10
|18
|4
|Химнасия и Эсгрима
|10
|18
|5
|Унион
|10
|18
|6
|Годой-Крус
|10
|17
|7
|Уракан
|10
|17
|8
|Платенсе
|9
|16
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|16
|10
|Ривер Плейт
|10
|15
|11
|Бока Хуниорс
|10
|15
|12
|Патронато
|9
|14
|13
|Сан-Лоренсо
|9
|13
|14
|Банфилд
|10
|13
|15
|Колон
|10
|13
|16
|Дефенса и Хустисия
|10
|13
|17
|Арсенал Саранди
|9
|12
|18
|Тигре
|10
|12
|19
|Эстудиантес
|10
|11
|20
|Росарио Сентраль
|9
|11
|21
|Атлетико Сармьенто
|9
|10
|22
|Тальерес
|10
|9
|23
|Велес Сарсфилд
|10
|8
|24
|Индепендьенте
|9
|8
|25
|Сентраль Кордова
|10
|8
|26
|Барракас Сентраль
|8
|6
|27
|Ланус
|10
|6
|28
|Альдосиви
|10
|5