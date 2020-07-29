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Урал - Краснодар 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
29 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Урал
Окончен
1 : 3
Краснодар

  • 31'
    Игорь Коновалов
  • 66'
    Даниэль Мишкич
  • 90'
    1:3
    Алексей Каштанов
0'
45'
90'
  • 27'
    0:1
    Сергей Бородин
  • 51'
    Вячеслав Якимов
  • 60'
    0:2
    Эдуард Сперцян
  • 74'
    0:3
    Эдуард Сперцян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Краснодар, которое состоится 29 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Краснодар
Краснодар
1РоссияврИлья Помазун
93РоссиязщАлексей Герасимов
64'
94РоссиязщИлья Быковский
25РоссиязщИван Кузьмичёв
4Конгозщ Эммерсон
11РоссияпзИгорь Коновалов
5РоссияпзАндрей Егорычев
75РоссияпзФаниль Сунгатулин
64'
19ХорватияпзДаниэль Мишкич
10РумыниянпЭрик Бикфалви
79РоссиянпАлексей Каштанов
21РоссияпзВячеслав Подберёзкин
64'
27РоссияпзОлег Шатов
64'82'
14РоссияпзЮрий Железнов
82'
39РоссияврМатвей Сафонов
44РоссиязщСергей Бородин
6ЭквадорзщКристиан Рамирес
84РоссиязщВячеслав Литвинов
82РоссиязщСергей Волков
11РоссияпзАлексей Ионов
86'
23РоссияпзВячеслав Якимов
64'
10АрменияпзЭдуард Сперцян
86'
14СербияпзМихайло Баньяц
81'
93РоссиянпМагомед-Шапи Сулейманов
81'
69РоссиянпИраклий Манелов
26РоссияпзДмитрий Кратков
64'
7РоссияпзИльзат Ахметов
81'
70РоссиянпВладислав Самко
81'
38РоссияпзДавид Кокоев
86'
72РоссиянпРустам Халназаров
86'
Запасные
13РоссияврДмитрий Ландаков
8РоссиязщРоман Емельянов
22РоссиязщМингиян Бевеев
30РоссияпзАлексей Евсеев
70РоссияпзРамазан Гаджимурадов
7РоссиянпАлександр Юшин
1РоссияврСтанислав Агкацев
48РоссиязщОлег Исаенко
41РоссиязщМихаил Сухорученко
28РоссиязщГригорий Жилкин
Главные тренеры
РоссияИгорь Михайлович Шалимов
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар2 : 1Урал
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал0 : 3Краснодар
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Краснодар2 : 2Урал
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал1 : 0Краснодар
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар3 : 0Урал
01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал2 : 4Краснодар
05.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Краснодар0 : 2Урал
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Краснодар2 : 0Урал
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал1 : 2Краснодар
26.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
90+6'
Всё, прозвучал финальный свисток! В стартовом матче третьего тура РПЛ «Краснодар» на выезде переиграл «Урал» — 3:1! В середине первого тайма Сергей Бородин открыл счёт, после перерыва дубль Эдуарда Сперцяна с 11-метровых укрепил преимущество южан, на что уральцы ответили лишь голом в концовке в исполнении Алексея Каштанова. Команда Сторожука добивается первой победы в сезоне, а вот коллектив Игоря Шалимова терпит третье поражение подряд. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+3'
Забегал «Урал», но слишком поздно. «Краснодар» не имеет право растерять такое преимущество.
90+1'
Шесть минут Владимир Москалёв добавил ко времени первого тайма.
90'
1:3
Алексей Каштанов
ГОЛ! Красота какая! Каштанов обработал мяч на радиусе штрафной и исполнил шикарный удар с лёта — получилось точно в девятку! Первый гол «Урала» в сезоне!
88'
 
Рустам Халназаров
Халназаров заменил Ионова.
87'
 
Давид Кокоев
Сперцяна сняли с игры. Кокоев вышел на концовку.
86'
Сперцян в атаке с ходу сделал пас на край штрафной, но Ионов совершил безадресный прострел во вратарскую.
84'
Бикфалви завершил уральскую атаку неточным ударом. Сафонов не спешит вводить мяч в игру.
82'
 
Юрий Железнов
Обратная замена в составе «Урала». Железнов — вместо Шатова.
82'
 
Владислав Самко
Самко заменил Баньяца.
81'
 
Ильзат Ахметов
Сулейманов заменён. Ахметов появился на поле.
80'
Сулейманов на границе штрафной «Урала» проскочил мимо двух защитников, но не устоял на ногах.
78'
Кратков не позволил Биквалфи пробить от угла вратарской, а прострел слева здорово обострил атаку «Урала»!
76'
Егорычев справа выполнил подачу во вратарскую «Краснодара», Каштанов головой направил мяч в сетку ворот, но с нарушением правил, подтолкнув Сафонова! Москалёв указал на центр, засчитав гол, но после подсказа линейного арбитра отменил взятие ворот.
74'
0:3
Эдуард Сперцян
ГОЛ! Словно под копирку Сперцян исполнил второй удар с 11-метровой отметки! Вновь закатил мяч впритирку со штангой, а Помазун искал спасение в другом углу.
73'
Москалёв быстро изучил повтор, вернулся на поле и повторно указал на «точку!»
73'
Всё-таки побежал главный арбитр к монитору! Неужели отменят «точку»?!
72'
ВАР бригада всё же изучает момент в штрафной «Урала»! Москалёв пока не идёт к монитору.
70'
И ещё один пенальти! Прошёл разрезающий пас в штрафную «Урала», Помазун рванул страховать оборону, но не дотянулся до мяча, сбив Ионова!
69'
«Краснодар» старается не прижиматься к своим воротам, активно играя без мяча на чужой половине.
67'
 
Даниэль Мишкич
Мишкич грубо сыграл в центре поля против Краткова. Ещё одна бесспорная жёлтая карточка.
66'
Шатов упал в штрафной «Краснодара», но судья никак не отреагировал! ВАР, если надо, вмешается.
65'
 
Дмитрий Кратков
Есть замена и у «Краснодара». Кратков появился на поле, заменив Якимова.
64'
 
Олег Шатов
И ещё одна замена в составе «Урала». Шатов — вместо Герасимова.
64'
 
Вячеслав Подберёзкин
Сунгатулин покинул поле. Подберёзкин вошёл в игру.
63'
Неудачно хозяева разыграли угловой — подача на ближнюю штангу была легко прервана.
61'
Готовятся первые замены. Есть активное движение на скамейках команд.
59'
0:2
Эдуард Сперцян
ГОЛ! Сперцян хладнокровно исполнил 11-метровый, закатив мяч в угол ворот! Помазун не угадал направление, завалившись ещё до удара.
58'
 
Алексей Герасимов
Пенальти назначен в ворота «Урала»! Москалёв изучил повтор, после чего указал на «точку»! Ещё и карточка выписана Герасимову.
58'
Бородину досталось в борьбе с Герасимовым! И это в штрафной «Урала»! Возможно, пенальти! Москалёв отправился к монитору!
57'
А у нас тут проверка от ВАР на предмет пенальти! Интересно! И о каком эпизоде идёт речь?
55'
Манелов изящно развернулся, проскочил в штрафную «Урала», где лишь подкат Кузьмичёва помешал состояться удару по воротам.
53'
Удар Рамиреса из-за штрафной больше походил на прострел, но Сулейманов немного запоздал с рывком.
51'
 
Вячеслав Якимов
Якимов на скорости врезался в Мишкича! Судья моментально полез в карман за жёлтой карточкой.
50'
Завязла атака «Краснодара» на левом фланге, в итоге Сперцян упустил мяч за лицевую.
49'
Каштанов легко обыграл защитника, правым краем ворвался в штрафную гостей и исполнил силовой прострел на дальнюю штангу, но Бикфалви даже в подкате не дотянулся до мяча!
48'
Бикфалви сделал скидку в центр штрафной в направлении Каштанова, но его удар с разворота пришёлся выше ворот!
47'
Сперцян получил повреждение, но медики довольно быстро подняли полузащитника «Краснодара» на ноги.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм вашему вниманию. Никаких замен!
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Урал» чаще атаковал, больше нанёс ударов в створ, но пробить поймавшего кураж Сафонова так и не сумел. А вот «Краснодар» более рационально подошёл к своим голевым шансам, сумев использовать стандарт от угла поля — Бородин отличился с передачи Сперцяна. Пока 0:1 в пользу гостей, но есть ощущение, что в этой игре мы ещё увидим забитые мячи.
45+1'
Одну минуту Владимир Москалёв компенсировал ко времени первого тайма.
45'
Бородин заблокировал удар Бикфалви, который, пожалуй, слишком сблизился с защитником «быков».
43'
Роскошный сэйв Сафонова! Прошла подача от угла поля в центр штрафной «Краснодара», Бикфалви перевисел защитника и пробил головой, но голкипер здорово сгруппировался и отразил мяч!
42'
Бикфалви подобрал мяч у края краснодарской штрафной, развернулся и неожиданно пробил — выше цели!
41'
Быковский запустил мяч вдоль гостевой вратарской, но никому из партнёров не удалось замкнуть эту атаку.
40'
45% на 55% — небольшое преимущество «Краснодара» по владению мячом.
38'
Быковский взял инициативу на себя, забежал в штрафную «Краснодара» и попробовал пробить — прямо в защитника.
37'
Пытается «Урал» высоко прессинговать соперника, но «Краснодар» здорово выходит из обороны.
35'
Коновалов с полулёта пробил в спину защитника, отскок пошёл на угол вратарской, где Каштанова подвела обработка мяча.
33'
 
Игорь Коновалов
Коновалов наступил на ногу Манелову, за что получил заслуженную жёлтую карточку. Первое предупреждение в матча.
30'
Каштанов завершил атаку хозяев неудачным ударом — мяч покинул пределы поля.
28'
0:1
Сергей Бородин
ГОЛ! Сперцян от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, где Бородин опередил защитника и головой отправил мяч в верхний угол ворот!
27'
Каштанов при приёме мяча на радиусе гостевой штрафной подыграл рукой, а судья этот момент не зевнул.
25'
Коновалов вновь взялся за подачу от угла поля, но и тут получилось неопасно — мяч покинул штрафную «Краснодара».
23'
«Краснодар» задержался на чужой половине, но пока медленно двигает мяч.
21'
Коновалов от угла поля сделал навес в штрафную «Краснодара» — чуть выше головы Герасимова пролетел мяч!
19'
Опасная контратака «Урала»! Активный Мишкича на входе в штрафную прокинул мяч мимо защитника и пробил в направлении дальнего угла ворот — Сафонов и тут среагировал!
17'
Два угловых подряд разыграли южане, но уральцы отбились от этих стандартов.
15'
Манелову дали подготовить удар с линии штрафной «Урала» — мяч от спины Герасимова полетел выше ворот!
13'
Бикфалви проскочил в штрафную гостей, далее отскок получился на Мишкича, но его очередную попытку удара заблокировали!
12'
«Краснодар» пока никак не может зацепиться за мяч на чужой половине. Много потерь у гостей.
10'
И ещё один удар от Мишкича! На этот раз из-под защитника с радиуса штрафной — Сафонов в прыжке отразил мяч в сторону!
9'
Классную атаку по центру провёл «Урал»! Бикфалви пасом в касание обострил атаку, Мишкич на скорости ворвался в штрафную, но не сумел пробить мимо Сафонова, успевшего сократить дистанцию!
8'
Бородин в подкате сбил Бикфалви — первое нарушение правил в игре! Владимир Москалёв — главный арбитр нашего матча.
6'
Не сработал у гостей длинный заброс к чужой штрафной — Манелову в борьбе с защитником не сумел зацепиться за мяч.
4'
Не было игры рукой — судейское решение! «Урал» сильно и не настаивал на пенальти.
3'
После прострела с фланга в штрафную «Краснодара» мяч попал в руку Бородина! ВАР просматривает момент!
1'
Матч начался! «Урал» получил право разыграть мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 ЦСКА22005-06100,0
2 Спартак М21105-2466,7
3 Зенит21104-1466,7
4 Химки21104-1466,7
5 Ахмат21103-2466,7
6 Динамо М21105-1466,7
7 Краснодар31116-7444,4
8 Крылья Советов21014-5350,0
9 Сочи21013-4350,0
10 Оренбург21015-4350,0
11 Локомотив М20203-3233,3
12 Ростов20203-3233,3
13 Факел20113-4116,7
14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
15
Зона вылета
Торпедо М20021-700,0
16
Зона вылета
Урал30031-800,0

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