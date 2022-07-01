Мюнхен-1860 - Боруссия Д 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия), 15 000 зрителей (120% при вместимости 12 500)
29 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Окончен
0 : 3
- 12'Кристофер Ланнерт
- 74'Niklas Lang
0'
45'
90'
- 8'0:1Дониэлл Мален
- 31'0:2Джуд Беллингем
- 35'0:3Карим Адейеми
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Боруссия Д, которое состоится 29 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Марко Хиллер
|36
|зщ
|Филипп Штайнхарт
|4
|зщ
|Йеспер Верлат
|39
|зщ
|Leandro Morgalla
|22
|зщ
|Кристофер Ланнерт
20'
|6
|пз
|Тим Ридер
|20
|пз
|Янник Дайхман
82'
|8
|пз
|Эрик Таллиг
|7
|нп
|Штефан Лекс
|19
|нп
|Fynn-Luca Lakenmacher
81'
|15
|нп
|Марцель Бер
20'
|3
|зщ
|Niklas Lang
20'
|9
|нп
|Альбион Вренези
20'
|14
|нп
|Мерис Скендерович
81'
|10
|пз
|Мартин Кобылянски
82'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|25
|зщ
|Никлас Зюле
46'
|24
|зщ
|Тома Мёнье
76'
|8
|пз
|Махмуд Дауд
83'
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|нп
|Дониэлл Мален
66'
|11
|нп
|Марко Ройс
|27
|нп
|Карим Адейеми
76'
|18
|нп
|Юссуфа Мукоко
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
46'
|43
|пз
|Джейми Байно-Гиттенс
66'
|17
|пз
|Мариус Вольф
76'
|10
|пз
|Торган Азар
76'
|23
|пз
|Эмре Джан
83'
Запасные
|40
|вр
|Tom Kretzschmar
|35
|зщ
|Михаэль Харальд Глюк
|17
|зщ
|Даниэль Вайн
|13
|пз
|Alexander Freitag
|5
|пз
|Квирин Молль
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|32
|зщ
|Абдулай Камара
|19
|пз
|Юлиан Брандт
Главные тренеры
|Михаэль Кёлльнер
|Эдин Терзич
История личных встреч
|16.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2016
|1 : 0
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ