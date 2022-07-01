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Мюнхен-1860 - Боруссия Д 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия), 15 000 зрителей (120% при вместимости 12 500)
29 Июля 2022 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Мюнхен-1860
Окончен
0 : 3
Боруссия Д

  • 12'
    Кристофер Ланнерт
  • 74'
    Niklas Lang
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Дониэлл Мален
  • 31'
    0:2
    Джуд Беллингем
  • 35'
    0:3
    Карим Адейеми
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мюнхен-1860 - Боруссия Д, которое состоится 29 Июля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Грюнвальдер (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мюнхен-1860
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврМарко Хиллер
36ГерманиязщФилипп Штайнхарт
4ГерманиязщЙеспер Верлат
39ГерманиязщLeandro Morgalla
22ГерманиязщКристофер Ланнерт
20'
6ГерманияпзТим Ридер
20ГерманияпзЯнник Дайхман
82'
8ГерманияпзЭрик Таллиг
7ГерманиянпШтефан Лекс
19ГерманиянпFynn-Luca Lakenmacher
81'
15ГерманиянпМарцель Бер
20'
3ГерманиязщNiklas Lang
20'
9КосовонпАльбион Вренези
20'
14ЧерногориянпМерис Скендерович
81'
10ПольшапзМартин Кобылянски
82'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
4ГерманиязщНико Шлоттербек
25ГерманиязщНиклас Зюле
46'
24БельгиязщТома Мёнье
76'
8ГерманияпзМахмуд Дауд
83'
22АнглияпзДжуд Беллингем
21НидерландынпДониэлл Мален
66'
11ГерманиянпМарко Ройс
27ГерманиянпКарим Адейеми
76'
18ГерманиянпЮссуфа Мукоко
15ГерманиязщМатс Хуммельс
46'
43АнглияпзДжейми Байно-Гиттенс
66'
17ГерманияпзМариус Вольф
76'
10БельгияпзТорган Азар
76'
23ГерманияпзЭмре Джан
83'
Запасные
40ГерманияврTom Kretzschmar
35АвстриязщМихаэль Харальд Глюк
17ГерманиязщДаниэль Вайн
13ГерманияпзAlexander Freitag
5ГерманияпзКвирин Молль
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
44ФранциязщСумола Кулибали
32ГвинеязщАбдулай Камара
19ГерманияпзЮлиан Брандт
Главные тренеры
ГерманияМихаэль Кёлльнер
ХорватияЭдин Терзич
История личных встреч
16.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2016 Мюнхен-18601 : 0Боруссия Д
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Мюнхен-18600 : 2 ДВБоруссия Д

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