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Динамо Др - Штутгарт 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Рудольф-Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
29 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Динамо Др
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Штутгарт, которое состоится 29 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Рудольф-Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо Др
      Дрезден
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияМаркус Анфанг
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      31.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Динамо Др0 : 2Штутгарт
      03.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Штутгарт3 : 1Динамо Др
      02.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Штутгарт3 : 3Динамо Др
      15.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Динамо Др5 : 0Штутгарт

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