Динамо Др - Штутгарт 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Рудольф-Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
29 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Штутгарт, которое состоится 29 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Рудольф-Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Маркус Анфанг
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|31.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
|03.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|02.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
|15.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|5 : 0