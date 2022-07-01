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Хаддерсфилд Таун - Бёрнли 29 Июля прямая трансляция

29 Июля 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Хаддерсфилд Таун
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Бёрнли, которое состоится 29 Июля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хаддерсфилд Таун
      Хаддерсфилд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      АнглияДэнни Скофилд
      БельгияВенсан Компани
      История личных встреч
      08.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Бёрнли1 : 2Хаддерсфилд Таун
      02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Хаддерсфилд Таун1 : 2Бёрнли
      06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Бёрнли1 : 1Хаддерсфилд Таун
      30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Хаддерсфилд Таун0 : 0Бёрнли
      23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли0 : 0Хаддерсфилд Таун
      12.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Хаддерсфилд Таун1 : 3Бёрнли
      31.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Бёрнли2 : 1Хаддерсфилд Таун
      01.01.2014 Англия - Чемпионшип Тур 24 Бёрнли3 : 2Хаддерсфилд Таун
      30.11.2013 Англия - Чемпионшип Тур 17 Хаддерсфилд Таун2 : 1Бёрнли
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Бёрнли0 0
      2
      Повышение
      		Бирмингем Сити0 0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс0 0
      4
      Плей-офф за повышение
      		Блэкпул0 0
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити0 0
      6
      Плей-офф за повышение
      		Вест Бромвич Альбион0 0
      7 Кардифф Сити0 0
      8 Ковентри Сити0 0
      9 Куинз Парк Рейнджерс0 0
      10 Лутон Таун0 0
      11 Мидлсбро0 0
      12 Миллуолл0 0
      13 Норвич Сити0 0
      14 Престон Норт Энд0 0
      15 Рединг0 0
      16 Ротерхэм Юнайтед0 0
      17 Сандерленд0 0
      18 Сток Сити0 0
      19 Суонси Сити0 0
      20 Уиган Атлетик0 0
      21 Уотфорд0 0
      22
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун0 0
      23
      Зона вылета
      		Халл Сити0 0
      24
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед0 0

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