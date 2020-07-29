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Шахтёр С - Слуцк 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
29 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Шахтёр С
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 29 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Слуцк
      Слуцк
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      История личных встреч
      06.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С1 : 1Слуцк
      18.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Слуцк1 : 4Шахтёр С
      02.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 4Шахтёр С
      31.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Слуцк0 : 2Шахтёр С
      17.04.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С1 : 2Слуцк
      19.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк0 : 5Шахтёр С
      15.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С1 : 0Слуцк
      19.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 3Шахтёр С
      13.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С0 : 1Слуцк
      01.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Слуцк0 : 2Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1584323-162862,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      4 Минск1582527-222657,8
      5 Динамо Мн1374220-132564,1
      6 Шахтёр С1373316-82461,5
      7 Славия-Мозырь1472525-212354,8
      8 Гомель1564518-172248,9
      9 Торпедо-БелАЗ1562715-172044,4
      10 Неман1447319-191945,2
      11 Слуцк1446416-211842,9
      12 Белшина1545618-221737,8
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1525813-231124,4
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест1514109-25715,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М15131113-32613,3

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