Шахтёр С - Слуцк 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
29 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 29 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Слуцк
Слуцк
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Александр Вячеславович Бразевич
История личных встреч
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|1 : 4
|02.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|0 : 2
|17.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|1 : 2
|19.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 5
|15.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 0
|19.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 3
|13.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 1
|01.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|15
|8
|5
|2
|27-10
|29
|64,4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|15
|8
|4
|3
|23-16
|28
|62,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|14
|8
|4
|2
|26-10
|28
|66,7
|4
|Минск
|15
|8
|2
|5
|27-22
|26
|57,8
|5
|Динамо Мн
|13
|7
|4
|2
|20-13
|25
|64,1
|6
|Шахтёр С
|13
|7
|3
|3
|16-8
|24
|61,5
|7
|Славия-Мозырь
|14
|7
|2
|5
|25-21
|23
|54,8
|8
|Гомель
|15
|6
|4
|5
|18-17
|22
|48,9
|9
|Торпедо-БелАЗ
|15
|6
|2
|7
|15-17
|20
|44,4
|10
|Неман
|14
|4
|7
|3
|19-19
|19
|45,2
|11
|Слуцк
|14
|4
|6
|4
|16-21
|18
|42,9
|12
|Белшина
|15
|4
|5
|6
|18-22
|17
|37,8
|13
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|11-20
|13
|28,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|15
|2
|5
|8
|13-23
|11
|24,4
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|15
|1
|4
|10
|9-25
|7
|15,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|15
|1
|3
|11
|13-32
|6
|13,3