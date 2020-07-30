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Факел - Динамо М 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
30 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Факел
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияОлег Петрович Василенко
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      06.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Динамо М0 : 1Факел
      15.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Факел2 : 1Динамо М
      08.11.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 28 Динамо М6 : 2Факел
      24.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 14 Факел1 : 2Динамо М
      23.09.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 25 Факел1 : 0Динамо М
      08.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 11 Динамо М2 : 2Факел
      30.08.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 25 Динамо М4 : 1Факел
      03.05.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 8 Факел0 : 1Динамо М
      26.07.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 11 Факел1 : 0Динамо М
      08.04.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 3 Динамо М5 : 0Факел
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Факел» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА22005-06100,0
      2 Спартак М21105-2466,7
      3 Зенит21104-1466,7
      4 Химки21104-1466,7
      5 Ахмат21103-2466,7
      6 Динамо М21105-1466,7
      7 Крылья Советов21014-5350,0
      8 Сочи21013-4350,0
      9 Оренбург21015-4350,0
      10 Локомотив М20203-3233,3
      11 Ростов20203-3233,3
      12 Факел20113-4116,7
      13 Краснодар20113-6116,7
      14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
      15
      Зона вылета
      		Урал20020-500,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М20021-700,0

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