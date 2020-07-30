Факел - Динамо М 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
30 Июля 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 35
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 28
|6 : 2
|24.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 14
|1 : 2
|23.09.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 25
|1 : 0
|08.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 11
|2 : 2
|30.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 25
|4 : 1
|03.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 8
|0 : 1
|26.07.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 11
|1 : 0
|08.04.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 3
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Факел» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|2
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|66,7
|7
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|50,0
|10
|Локомотив М
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|14
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0,0