Зенит - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Йозеф Циннбауэр
История личных встреч
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|06.07.2019
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 3
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|2
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|66,7
|7
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|50,0
|10
|Локомотив М
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|14
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0,0