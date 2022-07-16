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Зенит - Локомотив М 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Июля 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Зенит
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      История личных встреч
      30.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Зенит3 : 1Локомотив М
      15.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М1 : 1Зенит
      17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
      02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит6 : 1Локомотив М
      30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Локомотив М0 : 0Зенит
      07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит0 : 0Локомотив М
      28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Зенит
      06.07.2019 Суперкубок России Финал Зенит2 : 3Локомотив М
      07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М1 : 1Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА22005-06100,0
      2 Спартак М21105-2466,7
      3 Зенит21104-1466,7
      4 Химки21104-1466,7
      5 Ахмат21103-2466,7
      6 Динамо М21105-1466,7
      7 Крылья Советов21014-5350,0
      8 Сочи21013-4350,0
      9 Оренбург21015-4350,0
      10 Локомотив М20203-3233,3
      11 Ростов20203-3233,3
      12 Факел20113-4116,7
      13 Краснодар20113-6116,7
      14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
      15
      Зона вылета
      		Урал20020-500,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М20021-700,0

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