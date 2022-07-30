11:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 июля
Свернуть список

Сочи - Ахмат 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи
Ахмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ахмат, которое состоится 30 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Васильевич Точилин
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи3 : 2Ахмат
      02.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ахмат1 : 2Сочи
      11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Ахмат1 : 2Сочи
      07.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Сочи2 : 0Ахмат
      12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ахмат0 : 1Сочи
      26.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ахмат1 : 1Сочи
      30.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Сочи2 : 0Ахмат
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Сочи» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 ЦСКА22005-06100,0
      2 Спартак М21105-2466,7
      3 Зенит21104-1466,7
      4 Химки21104-1466,7
      5 Ахмат21103-2466,7
      6 Динамо М21105-1466,7
      7 Краснодар31116-7444,4
      8 Крылья Советов21014-5350,0
      9 Сочи21013-4350,0
      10 Оренбург21015-4350,0
      11 Локомотив М20203-3233,3
      12 Ростов20203-3233,3
      13 Факел20113-4116,7
      14 Пари Нижний Новгород20111-4116,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М20021-700,0
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close