Сочи - Ахмат 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Июля 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 3-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ахмат, которое состоится 30 Июля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|3 : 2
|02.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 2
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|0 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Сочи» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|2
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|66,7
|3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|66,7
|7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|44,4
|8
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|50,0
|9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|50,0
|11
|Локомотив М
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
|14
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|0,0