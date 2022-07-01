Ливерпуль - Манчестер Сити 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
30 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок Англии, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
История личных встреч
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 4
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
|04.08.2019
|Суперкубок Англии
|Финал
|1 : 1 4 : 5
|03.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.