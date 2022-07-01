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Ливерпуль - Манчестер Сити 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
30 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Суперкубок Англии, Финал
Ливерпуль
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 30 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Манчестер Сити
      Манчестер
      История личных встреч
      16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
      10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
      03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
      07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
      08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
      02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
      10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
      04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
      03.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
      07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Сити
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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