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РБ Лейпциг - Бавария 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии, Финал
РБ Лейпциг
Бавария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 30 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии, Финал, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Бавария
      Мюнхен
      История личных встреч
      05.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария3 : 2РБ Лейпциг
      11.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 4Бавария
      03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг0 : 1Бавария
      05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария3 : 3РБ Лейпциг
      09.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария0 : 0РБ Лейпциг
      14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 1Бавария
      25.05.2019 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг0 : 3Бавария
      11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 0Бавария
      19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария1 : 0РБ Лейпциг
      18.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг2 : 1Бавария
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

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