РБ Лейпциг - Бавария 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бавария, которое состоится 30 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии, Финал, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен
История личных встреч
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 3
|09.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|25.05.2019
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 3
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|18.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.