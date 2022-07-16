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Волга Ул - Нефтехимик 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 17:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Волга Ул
Нефтехимик

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Нефтехимик, которое состоится 30 Июля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Волга Ул
      Ульяновск
      Нефтехимик
      Нижнекамск
      Главные тренеры
      РоссияРинат Нуралиевич Аитов
      РоссияКирилл Александрович Новиков
      История личных встреч
      04.06.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 27 Волга Ул1 : 3Нефтехимик
      04.11.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 17 Нефтехимик1 : 0Волга Ул
      03.09.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 7 Волга Ул2 : 1Нефтехимик
      04.05.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 22 Волга Ул0 : 2Нефтехимик
      17.09.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье Тур 10 Нефтехимик0 : 0Волга Ул
      14.04.2016 Второй дивизион - Урал-Поволжье Тур 19 Нефтехимик3 : 0Волга Ул
      01.11.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье Тур 18 Волга Ул0 : 1Нефтехимик
      24.07.2015 Кубок России 1/128 финала Нефтехимик2 : 1Волга Ул
      20.07.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье Тур 1 Нефтехимик2 : 0Волга Ул
      04.10.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье Тур 14 Волга Ул1 : 0Нефтехимик
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Арсенал22006-26100,0
      2
      Повышение
      		КАМАЗ22004-26100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания21103-1466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Динамо Мх21101-0466,7
      5 Кубань21102-0466,7
      6 Енисей21104-3466,7
      7 Краснодар-221012-3350,0
      8 Балтика21014-3350,0
      9 Велес21012-2350,0
      10 Рубин21014-3350,0
      11 Уфа21012-3350,0
      12 Волгарь21012-3350,0
      13 Шинник21013-4350,0
      14 Волга Ул20112-3116,7
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик20110-1116,7
      16
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск20024-600,0
      17
      Зона вылета
      		Акрон20022-400,0
      18
      Зона вылета
      		Родина20021-500,0

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