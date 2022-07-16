Арсенал - Акрон 30 Июля прямая трансляция
30 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Акрон, которое состоится 30 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Виталий Николаевич Панов
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|100,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Алания
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|5
|Кубань
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|6
|Енисей
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|66,7
|7
|Краснодар-2
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|8
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|9
|Велес
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50,0
|10
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|50,0
|11
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|12
|Волгарь
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|13
|Шинник
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|50,0
|14
|Волга Ул
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Нефтехимик
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Родина
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|0,0