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Арсенал - Акрон 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Первая лига, 3-й тур
Арсенал
Акрон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Акрон, которое состоится 30 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Тула
      Акрон
      Тольятти
      Главные тренеры
      РоссияОлег Георгиевич Кононов
      РоссияВиталий Николаевич Панов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Арсенал22006-26100,0
      2
      Повышение
      		КАМАЗ22004-26100,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания21103-1466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Динамо Мх21101-0466,7
      5 Кубань21102-0466,7
      6 Енисей21104-3466,7
      7 Краснодар-221012-3350,0
      8 Балтика21014-3350,0
      9 Велес21012-2350,0
      10 Рубин21014-3350,0
      11 Уфа21012-3350,0
      12 Волгарь21012-3350,0
      13 Шинник21013-4350,0
      14 Волга Ул20112-3116,7
      15
      Зона вылета
      		Нефтехимик20110-1116,7
      16
      Зона вылета
      		СКА-Хабаровск20024-600,0
      17
      Зона вылета
      		Акрон20022-400,0
      18
      Зона вылета
      		Родина20021-500,0

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