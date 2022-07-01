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Арсенал Л - Севилья 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
30 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Арсенал Л
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Севилья, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал Л
      Лондон, Англия
      Севилья
      Севилья, Испания
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      ИспанияХулен Лопетеги
      История личных встреч
      30.07.2017 Эмирейтс Кап Эмирейтс Кап. Тур 2 Арсенал Л1 : 2Севилья
      27.11.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 5 Севилья3 : 1Арсенал Л
      19.09.2007 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Арсенал Л3 : 0Севилья

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