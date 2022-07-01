Арсенал Л - Севилья 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
30 Июля 2022 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Л - Севилья, которое состоится 30 Июля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Л
Лондон, Англия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|30.07.2017
|Эмирейтс Кап
|Эмирейтс Кап. Тур 2
|1 : 2
|27.11.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 5
|3 : 1
|19.09.2007
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 1
|3 : 0